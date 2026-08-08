Cuántos años tenía Jorge Messi y cómo está compuesta la familia que formó con Celia

A lo largo de su vida, asumió la misión de ser la persona encargada de manejar los hilos de la carrera profesional de Lionel, el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia (si no el mejor)
El rosarino estaba casado con Celia Cuccittini, con quien contrajo matrimonio el 17 de junio de 1978 en la Iglesia Corazón de María. Fruto de esta unión nacieron cuatro hijos:
- Rodrigo: el mayor. Empresario encargado de gestionar la imagen y negocios publicitarios de Leo, además de liderar la Fundación Leo Messi.
- Matías: el segundo. Preside los proyectos de fútbol vinculados a la familia.
- Lionel Andrés: el tercer hijo de la pareja.
- María Sol: la menor y única mujer. Diseñadora de indumentaria con su marca Bikinis Río, gerenta de un bar VIP en Rosario y parte del área de comunicación del Inter Miami.
Los nietos de Jorge Messi
- Hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo: Thiago, Mateo y Ciro.
- Hijos de Rodrigo: Agustín, Benjamín y Morena (cantante)
- Hijo de Matías: Tomás (streamer).