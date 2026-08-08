Cuántos años tenía Jorge Messi y cómo está compuesta la familia que formó con Celia

El propio capitán rompió el silencio tras el debut ante Argelia el pasado 16 de junio, agradeciendo a la delegación y confirmando que atravesaba un momento personal difícil, ajeno a lo deportivo. La partida de quien fue su representante marca un momento de profunda tristeza para todo el entorno del mejor jugador del mundo.

Jorge Messi se casó con Celia Cuccittini el 17 de junio de 1978.

Cuántos años tenía Jorge Messi

Nacido el 1 de enero de 1958 en Rosario, Jorge Messi tenía 68 años al momento de su fallecimiento tras luchar contra la enfermedad que le impidió llevar a cabo su día a día con normalidad.