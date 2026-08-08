Inicio Ovación Fútbol Jorge Messi
Dolor

Cuántos años tenía Jorge Messi y cómo está compuesta la familia que formó con Celia

Tras luchar contra una grave enfermedad que le impidió viajar al Mundial 2026, murió Jorge Messi. El repaso por sus 68 años de vida y su círculo íntimo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La familia Messi.
La familia Messi.

Se confirmó el fallecimiento de Jorge Messi tras luchar contra una complicada enfermedad que agravó su salud en los últimos meses. La lamentable noticia sacudió al mundo del fútbol y representa una durísima pérdida para Lionel Messi, quien no pudo contar con el apoyo de su padre en el Mundial 2026.

El propio capitán rompió el silencio tras el debut ante Argelia el pasado 16 de junio, agradeciendo a la delegación y confirmando que atravesaba un momento personal difícil, ajeno a lo deportivo. La partida de quien fue su representante marca un momento de profunda tristeza para todo el entorno del mejor jugador del mundo.

Jorge Messi se cas&oacute; con Celia Cuccittini el 17 de junio de 1978.

Jorge Messi se casó con Celia Cuccittini el 17 de junio de 1978.

Cuántos años tenía Jorge Messi

Nacido el 1 de enero de 1958 en Rosario, Jorge Messi tenía 68 años al momento de su fallecimiento tras luchar contra la enfermedad que le impidió llevar a cabo su día a día con normalidad.

A lo largo de su vida, asumió la misión de ser la persona encargada de manejar los hilos de la carrera profesional de Lionel, el mejor jugador del mundo y uno de los mejores de la historia (si no el mejor)

El rosarino estaba casado con Celia Cuccittini, con quien contrajo matrimonio el 17 de junio de 1978 en la Iglesia Corazón de María. Fruto de esta unión nacieron cuatro hijos:

La familia Messi.

La familia Messi.

  • Rodrigo: el mayor. Empresario encargado de gestionar la imagen y negocios publicitarios de Leo, además de liderar la Fundación Leo Messi.
  • Matías: el segundo. Preside los proyectos de fútbol vinculados a la familia.
  • Lionel Andrés: el tercer hijo de la pareja.
  • María Sol: la menor y única mujer. Diseñadora de indumentaria con su marca Bikinis Río, gerenta de un bar VIP en Rosario y parte del área de comunicación del Inter Miami.

Los nietos de Jorge Messi

  • Hijos de Lionel y Antonela Roccuzzo: Thiago, Mateo y Ciro.
  • Hijos de Rodrigo: Agustín, Benjamín y Morena (cantante)
  • Hijo de Matías: Tomás (streamer).

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas