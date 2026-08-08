Se cansaron del gallo de su vecino porque cantaba al amanecer y terminaron multándolo con $40.000

Antes de imponer la multa, personal municipal le solicitó en varias oportunidades que retirara al gallo del lugar e incluso le propuso distintas alternativas para evitar que cantara al amanecer. Sin embargo, el propietario descartó trasladarlo a un campo por temor a que fuera robado o atacado.

El hombre no quiere despegarse de su gallo

“Perico” así bautizó Vicente al animal, recibe a su dueño siempre a la misma hora y lo acompaña hasta que se va a descansar. El vecino explicó que compró el gallo junto con varias gallinas y que mantiene las aves por su vínculo con la vida rural. Además, aseguró que el animal se convirtió en una compañía desde que vive solo y que, incluso, le sirve como despertador cada mañana.

Pese a la sanción, afirmó que no piensa vender ni desprenderse del gallo y adelantó que buscará asesoramiento para intentar revertir la multa. Mientras tanto, sostiene que el animal permanecerá con él y que continuará criándolo en su vivienda.