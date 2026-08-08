La muerte de Jorge Messi este sábado a la madrugada, padre de Lionel Messi, ocupó un lugar destacado en las portadas de los principales diarios de Argentina y de distintos países del mundo. La noticia trascendió rápidamente las fronteras y fue reflejada por medios deportivos y de información general.
Triste noticia
Así reflejaron la muerte del padre de Messi los principales diarios de Argentina y el mundo
La noticia de la muerte de Jorge Messi tuvo amplia repercusión en medios nacionales e internacionales, que destacaron el vínculo con el capitán de la Selección
En Argentina, los diarios pusieron el foco en el fallecimiento de Jorge Messi y en el impacto que tuvo para el capitán de la Selección, una de las figuras deportivas más importantes de la historia del país. En el exterior, la noticia también generó repercusión, especialmente en España, donde Messi construyó buena parte de su carrera profesional.
Las tapas de los diarios muestran las distintas maneras en que la prensa abordó la noticia: desde títulos centrados en la figura de Jorge Messi hasta referencias al dolor de Lionel y a su estrecho vínculo familiar.
La muerte del padre de Messi en las portadas de los diarios nacionales
Infobae
Crónica
Perfl
Página 12
La Capital de Rosario
La Voz (Córdoba)
La Gaceta (Tucumán)
El Ancasti (Catamarca)
Diario de Río Negro
La muerte de Jorge Messi, noticia internacional
Diario deportivo As de España
Diario Marca de España
Hola!
Diario El País de Uruguay
Diario República de Perú
En pocas palabras
- Fallecimiento de Jorge Messi: la noticia de la muerte del padre de Lionel Messi repercutió en medios nacionales e internacionales, destacando su vínculo familiar.
- Cobertura mediática: los principales diarios de Argentina y del mundo reflejaron la noticia en sus portadas, con enfoques diversos sobre la figura de Jorge Messi y el dolor de su hijo.
- Impacto global: la trascendencia de la noticia abarcó medios deportivos y de información general, especialmente en España, donde Lionel Messi desarrolló gran parte de su carrera.
Resumen generado por Thinkindot AI