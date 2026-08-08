Así reflejaron la muerte del padre de Messi los principales diarios de Argentina y el mundo

En Argentina, los diarios pusieron el foco en el fallecimiento de Jorge Messi y en el impacto que tuvo para el capitán de la Selección, una de las figuras deportivas más importantes de la historia del país. En el exterior, la noticia también generó repercusión, especialmente en España, donde Messi construyó buena parte de su carrera profesional.

Las tapas de los diarios muestran las distintas maneras en que la prensa abordó la noticia: desde títulos centrados en la figura de Jorge Messi hasta referencias al dolor de Lionel y a su estrecho vínculo familiar.