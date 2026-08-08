Por la muerte de Jorge Messi, Lionel vuelve a Rosario: la difícil decisión que tomó

El capitán argentino tenía previsto continuar con sus actividades junto a Inter Miami, pero fue desafectado del próximo encuentro del equipo estadounidense ante Monterrey debido a la situación familiar.

La prioridad de Messi será ahora permanecer junto a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre en Rosario.

La salud de Jorge Messi había generado preocupación

La salud de Jorge Messi había sido motivo de preocupación durante los últimos meses. Incluso durante el Mundial 2026, Lionel Messi había atravesado días difíciles mientras permanecía pendiente de la situación de su padre.

Tras el debut de la Selección Argentina, el futbolista había hecho referencia a su estado emocional y expresó: “Pasé unos días difíciles”, en un contexto marcado por la preocupación familiar.

En aquel momento, desde el entorno de Jorge Messi habían intentado llevar tranquilidad y señalaron que se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando dentro de un cuadro complejo.

La muerte de Jorge Messi fue confirmada en Rosario

El Sanatorio Centro confirmó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi este sábado. El empresario tenía 68 años y murió a las 2 de la madrugada.

La institución médica expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos. Además, informó que no se brindarían mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en respeto a la privacidad de la familia.

La noticia tuvo un fuerte impacto en Rosario, ciudad natal de Lionel Messi y lugar donde Jorge Messi mantuvo siempre sus vínculos familiares y personales.