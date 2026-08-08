La muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, provocó una profunda conmoción en la familia del capitán de la Selección Argentina. Tras recibir la noticia mientras se encontraba en Estados Unidos, el futbolista decidió viajar a Rosario para acompañar a sus seres queridos y despedir a su padre.
Por la muerte de Jorge Messi, Lionel vuelve a Rosario: la difícil decisión que tomó
Conmocionado por la noticia, Lionel Messi interrumpe su estadía en Estados Unidos para despedir a su padre, Jorge Messi, en su Rosario natal.
Jorge Messi falleció este sábado a los 68 años, luego de atravesar un prolongado cuadro de salud. La noticia fue confirmada oficialmente por el Sanatorio Centro de Rosario, donde permanecía internado. El comunicado fue firmado por su director médico, Carlos Mackey, y precisó que el fallecimiento ocurrió a las 2 de la madrugada.
Lionel Messi viaja a Rosario para despedir a su padre
Según trascendió, Lionel Messi regresará a Rosario en las próximas horas para estar junto a su familia en este difícil momento. El futbolista se encontraba en Estados Unidos por sus compromisos profesionales, pero modificó su agenda tras conocer la muerte de Jorge Messi.
El capitán argentino tenía previsto continuar con sus actividades junto a Inter Miami, pero fue desafectado del próximo encuentro del equipo estadounidense ante Monterrey debido a la situación familiar.
La prioridad de Messi será ahora permanecer junto a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre en Rosario.
La salud de Jorge Messi había generado preocupación
La salud de Jorge Messi había sido motivo de preocupación durante los últimos meses. Incluso durante el Mundial 2026, Lionel Messi había atravesado días difíciles mientras permanecía pendiente de la situación de su padre.
Tras el debut de la Selección Argentina, el futbolista había hecho referencia a su estado emocional y expresó: “Pasé unos días difíciles”, en un contexto marcado por la preocupación familiar.
En aquel momento, desde el entorno de Jorge Messi habían intentado llevar tranquilidad y señalaron que se encontraba bajo seguimiento médico y evolucionando dentro de un cuadro complejo.
La muerte de Jorge Messi fue confirmada en Rosario
El Sanatorio Centro confirmó oficialmente el fallecimiento de Jorge Messi este sábado. El empresario tenía 68 años y murió a las 2 de la madrugada.
La institución médica expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos. Además, informó que no se brindarían mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento, en respeto a la privacidad de la familia.
La noticia tuvo un fuerte impacto en Rosario, ciudad natal de Lionel Messi y lugar donde Jorge Messi mantuvo siempre sus vínculos familiares y personales.
En pocas palabras
- Lionel Messi: Regresa a Rosario tras la muerte de su padre, Jorge Messi.
- Fallecimiento: Jorge Messi, de 68 años, murió esta madrugada en el Sanatorio Centro de Rosario.
- Impacto deportivo: Messi fue desafectado del próximo partido de Inter Miami para acompañar a su familia.