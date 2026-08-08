La drástica decisión en el fútbol argentino ante el fallecimiento de Jorge Messi

Sin duda, el fallecimiento de Jorge Messi fue una noticia que generó múltiples muestras de dolor y reconocimiento tanto de clubes como de instituciones vinculadas al fútbol argentino.

El comunicado del Sanatorio Centro sobre Jorge Messi

El documento fue emitido este 8 de agosto de 2026 por el Sanatorio Centro y lleva la firma de su director médico, Dr. Carlos Mackey, matrícula 7838. El comunicado expresa:

“SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”

Luego, la institución médica expresó sus condolencias a los familiares:

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.”

Pero uno de los puntos más importantes del comunicado está relacionado con la causa de la muerte de Jorge Messi. El Sanatorio Centro decidió no brindar detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.

En ese sentido, el documento señala:

“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.”