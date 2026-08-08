La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una resolución mediante la cual dispuso una serie de homenajes oficiales tras la muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la selección argentina, Lionel Messi.
La drástica decisión en el fútbol argentino ante el fallecimiento de Jorge Messi
La Asociación del Fútbol Argentino dispuso una serie de homenajes oficiales por el fallecimiento del padre de Lionel Messi
La drástica decisión en el fútbol argentino ante el fallecimiento de Jorge Messi
De acuerdo con la resolución, a partir de los partidos programados para este sábado y el resto de la semana, en todas las competencias organizadas por la AFA se deberá realizar un minuto de silencio antes del inicio de cada encuentro. Además, el organismo estableció que todos los jugadores deberán utilizar brazaletes negros como señal de duelo.
La disposición que fue comunicada oficialmente por la AFA luego de darse a conocer el fallecimiento, alcanza a todas las categorías y torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino y comenzó a regir desde la jornada de este sábado.
Sin duda, el fallecimiento de Jorge Messi fue una noticia que generó múltiples muestras de dolor y reconocimiento tanto de clubes como de instituciones vinculadas al fútbol argentino.
El comunicado del Sanatorio Centro sobre Jorge Messi
El documento fue emitido este 8 de agosto de 2026 por el Sanatorio Centro y lleva la firma de su director médico, Dr. Carlos Mackey, matrícula 7838. El comunicado expresa:
“SANATORIO CENTRO, a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente JORGE MESSI, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs.”
Luego, la institución médica expresó sus condolencias a los familiares:
“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias.”
Pero uno de los puntos más importantes del comunicado está relacionado con la causa de la muerte de Jorge Messi. El Sanatorio Centro decidió no brindar detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.
En ese sentido, el documento señala:
“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento.”
En pocas palabras
- Homenajes AFA: la Asociación del Fútbol Argentino implementará homenajes por el fallecimiento de Jorge Messi.
- Minuto de silencio: se guardará un minuto de silencio en todas las competencias de la AFA.
- Brazaletes negros: se usarán brazaletes negros en todas las categorías del fútbol argentino.