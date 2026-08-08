El larguísimo cierre del Paso Cristo Redentor por la cantidad de nieve caída no solo mantiene varados a transportistas y complica el tránsito entre Argentina y Chile. También golpea de lleno a la actividad turística de ambos lados de la cordillera. Una muestra concreta se da en Portillo, el centro de esquí chileno ubicado en la zona de los Caracoles.
El complejo de esquí Portillo advirtió que ya perdió un tercio de la temporada por el cierre de la ruta
El centro de esquí de Chile comunicó que la parálisis de las instalaciones afectaron a 550 trabajadores del turismo. Este finde abrieron el acceso a turistas
A través de un comunicado, la empresa advirtió este viernes que lleva más de 23 días sin poder recibir visitantes debido al cierre de la ruta y puso el foco en las consecuencias laborales y económicas: más de 550 trabajadores, sus familias, proveedores y toda la actividad turística de la zona están afectados.
Horas después se conoció, a través del jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del país trasandino Sergio Zalazar, que los turistas podrán acceder este sábado y el domingo al complejo y a su hotel gracias a la habilitación del camino y al buen tiempo que reinará durante el fin de semana.
Una temporada turística en Portillo que dura 3 meses
"En una temporada que dura apenas tres meses, ya hemos perdido prácticamente un tercio de la operación", señalaron desde el centro de esquí Portillo en el comunicado, en referencia al tiempo que lleva cerrado el acceso por la Ruta 60 en Chile. De hecho, este sábado el Paso Cristo Redentor cumplió 25 días cerrado.
En la comunicación sostuvieron que la ruta de los Caracoles que va hacia sus instalaciones lleva más de una semana despejada, con ambas pistas habilitadas y en condiciones que, según indicaron, permiten la circulación segura. Por eso reclamó que se tenga en cuenta el impacto que el cierre tiene sobre quienes dependen de la actividad turística. Y al parecer, el reclamo fue escuchado por las autoridades trasandinas.
El planteo de Portillo pone en números una de las consecuencias que también atraviesa el sector turístico de alta montaña en Mendoza: una temporada de nieve que comenzó con buenas condiciones puede verse severamente afectada si los visitantes no tienen acceso a los centros de esquí.
La empresa chilena remarcó además que la situación no afecta únicamente a su complejo. "Mientras la ruta permanece cerrada, se ven afectados más de 550 trabajadores, sus familias, proveedores y toda la actividad turística de la zona", señaló.
El riesgo de avalanchas mantiene cerrado el paso a Chile
La situación se produce mientras el Paso Cristo Redentor acumula 25 días consecutivos cerrado. Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron mantener la inhabilitación debido a que todavía no están dadas las condiciones de seguridad para habilitar el tránsito.
El principal problema ya no es solamente la nieve acumulada sobre la calzada. Después de las intensas nevadas de las últimas semanas, el riesgo de avalanchas en las laderas de la cordillera del lado argentino se convirtió en el factor determinante para impedir la reapertura.
En el sector chileno, las máquinas lograron despejar este viernes 7 de agosto la Ruta 60 en la zona de los Caracoles hasta la boca del túnel internacional.
Desde la Coordinación de Fronteras de Mendoza explicaron que las coordinaciones y vialidades de ambos países analizaron la situación y resolvieron no reabrir el Paso Cristo Redentor porque todavía no existen condiciones de transitabilidad segura. Es decir, que una ruta esté despejada no implica necesariamente que pueda habilitarse para el tránsito internacional.
Un cierre que amenaza una temporada de nieve de apenas tres meses
Portillo planteó que la discusión excede a un centro de esquí y alcanza a toda la economía turística vinculada con el corredor internacional. "Abrir esta ruta no es sólo una decisión sobre Portillo; es una decisión que beneficia al turismo, al empleo y al prestigio de Chile como destino internacional", sostuvieron desde la empresa.
El planteo adquiere especial relevancia por la corta duración de la temporada invernal. Cada jornada de cierre representa para los complejos turísticos de alta montaña una pérdida difícil de recuperar, especialmente cuando una parte importante de la temporada ya transcurrió.
En Mendoza, el panorama también genera preocupación entre los prestadores turísticos vinculados a la alta montaña y los centros de esquí. Mientras tanto, el pronóstico tampoco ofrece una solución inmediata: las nevadas continuarán en agosto y los modelos anticipan otro temporal para la próxima semana, una situación que podría prolongar las complicaciones.
En pocas palabras
- Portillo: el centro de esquí chileno advirtió que el cierre de Paso Cristo Redentor por la nieve afecta a 550 trabajadores.
- Temporada perdida: la parálisis de las instalaciones ya significó la pérdida de un tercio de la temporada turística, que dura apenas tres meses.
- Riesgo de avalanchas: el cierre del paso se mantiene por el riesgo de avalanchas del lado argentino, a pesar de que la ruta chilena está despejada.