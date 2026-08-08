El complejo de esquí Portillo advirtió que ya perdió un tercio de la temporada por el cierre de la ruta

Portillo es uno de los centros de esquí más importantes de Chile. Foto: Instagram del centro de esquí

Una temporada turística en Portillo que dura 3 meses

"En una temporada que dura apenas tres meses, ya hemos perdido prácticamente un tercio de la operación", señalaron desde el centro de esquí Portillo en el comunicado, en referencia al tiempo que lleva cerrado el acceso por la Ruta 60 en Chile. De hecho, este sábado el Paso Cristo Redentor cumplió 25 días cerrado.

En la comunicación sostuvieron que la ruta de los Caracoles que va hacia sus instalaciones lleva más de una semana despejada, con ambas pistas habilitadas y en condiciones que, según indicaron, permiten la circulación segura. Por eso reclamó que se tenga en cuenta el impacto que el cierre tiene sobre quienes dependen de la actividad turística. Y al parecer, el reclamo fue escuchado por las autoridades trasandinas.

Este es el comunicado que difundieron desde la empresa turística Portillo. Foto: Instagram

El planteo de Portillo pone en números una de las consecuencias que también atraviesa el sector turístico de alta montaña en Mendoza: una temporada de nieve que comenzó con buenas condiciones puede verse severamente afectada si los visitantes no tienen acceso a los centros de esquí.

La empresa chilena remarcó además que la situación no afecta únicamente a su complejo. "Mientras la ruta permanece cerrada, se ven afectados más de 550 trabajadores, sus familias, proveedores y toda la actividad turística de la zona", señaló.

El riesgo de avalanchas mantiene cerrado el paso a Chile

La situación se produce mientras el Paso Cristo Redentor acumula 25 días consecutivos cerrado. Las autoridades de Argentina y Chile resolvieron mantener la inhabilitación debido a que todavía no están dadas las condiciones de seguridad para habilitar el tránsito.

El principal problema ya no es solamente la nieve acumulada sobre la calzada. Después de las intensas nevadas de las últimas semanas, el riesgo de avalanchas en las laderas de la cordillera del lado argentino se convirtió en el factor determinante para impedir la reapertura.

En el sector chileno, las máquinas lograron despejar este viernes 7 de agosto la Ruta 60 en la zona de los Caracoles hasta la boca del túnel internacional.

Desde la Coordinación de Fronteras de Mendoza explicaron que las coordinaciones y vialidades de ambos países analizaron la situación y resolvieron no reabrir el Paso Cristo Redentor porque todavía no existen condiciones de transitabilidad segura. Es decir, que una ruta esté despejada no implica necesariamente que pueda habilitarse para el tránsito internacional.

Un cierre que amenaza una temporada de nieve de apenas tres meses

Un paisaje invernal que lo tiene todo: Portillo ofrece sus servicios al turismo pero el temporal en alta montaña frenó sus actividades. Foto: Instagram

Portillo planteó que la discusión excede a un centro de esquí y alcanza a toda la economía turística vinculada con el corredor internacional. "Abrir esta ruta no es sólo una decisión sobre Portillo; es una decisión que beneficia al turismo, al empleo y al prestigio de Chile como destino internacional", sostuvieron desde la empresa.

El planteo adquiere especial relevancia por la corta duración de la temporada invernal. Cada jornada de cierre representa para los complejos turísticos de alta montaña una pérdida difícil de recuperar, especialmente cuando una parte importante de la temporada ya transcurrió.

En Mendoza, el panorama también genera preocupación entre los prestadores turísticos vinculados a la alta montaña y los centros de esquí. Mientras tanto, el pronóstico tampoco ofrece una solución inmediata: las nevadas continuarán en agosto y los modelos anticipan otro temporal para la próxima semana, una situación que podría prolongar las complicaciones.