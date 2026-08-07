Transportistas alertaron por el colapso en el paso a Chile ante la demora en su reapertura del lado argentino

La imagen que publicaron las autoridades de Chile tras llegar este viernes a la boca del túnel Cristo Redentor. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Chile concretó el despeje de la ruta internacional hasta la boca del túnel Cristo Redentor

Patricia Vásquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso, afirmó que se mantendrán las restricciones de acceso de turistas a la cordillera debido a la inestabilidad climática tras lograr el despeje de la Ruta 60 hasta la boca del túnel Cristo Redentor.

En su visita al sector del complejo Los Libertadores, la alta autoridad policial indicó que mantienen todo el personal de la Subcomisaría Los Libertadores desplegado tanto en el sector de Guardia Vieja como cercano al túnel internacional para impedir que las personas accedan al lugar debido al inminente riesgo que implica la inestabilidad climática, recordando que para la próxima semana existe un pronóstico de ingreso de un nuevo sistema frontal.

El delegado presidencial provincial de Los Andes, Ricardo Figueroa Ayala, expresó que se están analizando los protocolos para llevar adelante una apertura segura del corredor internacional.

“Los equipos de Vialidad han trabajado intensamente las últimas semanas nos han permitido despejar la ruta y llegar hasta la boca del túnel Cristo Redentor, ya que logramos sacar una cantidad enorme de nieve cercana a los 7 metros”, detalló el funcionario.

Recordó que hace 40 años que no se producían nevadas de estas características, “ y entendemos la preocupación del sector económico y también del turismo, algo que es estratégico para nuestro país, pero acá el único organismo que determina las condiciones de transitabilidad segura por la ruta son los organismos técnicos de Vialidad y del Ministerio de Obras Públicas”.

Foto: redes sociales

La ayuda que se ofreció para Vialidad Nacional

A diferencia de la acumulación de nieve en el sector chileno, los equipos viales de Argentina enfrentan el desafío técnico de remover una densa capa de hielo sobre la calzada, un obstáculo de compleja extracción localizado con mayor severidad en zonas críticas como la Curva de la Soberanía. A este panorama se sumó el peligro de avalanchas en el sector cordillerano.

En contraste con la situación local, la Dirección de Vialidad de Chile concluyó los trabajos de despeje en su territorio, logrando liberar la traza hasta la entrada misma del túnel internacional.

Ante este escenario, el jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del vecino país, Sergio Salazar, confirmó que ofrecieron colaborar activamente con equipamiento especializado para acelerar las tareas de limpieza del lado argentino.

Precisó que existe un convenio bilateral de asistencia mutua que habilita este tipo de intervenciones y que la propuesta fue recibida de manera favorable durante reuniones mantenidas en Buenos Aires con funcionarios nacionales.

Así luce el peaje de Las Cuevas tras el intenso temporal de nieve. Foto: gentileza Osvaldo Valle

La preocupación de Aprocam del lado argentino

Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) renovaron sus reclamos ante las autoridades para exigir celeridad y respuestas concretas. Una cámara de Diario UNO en la localidad de Las Cuevas permite ver en vivo cómo está la montaña.

Los referentes de la entidad cuestionaron la operatividad del operativo invernal y remarcaron la falta de información oficial respecto al destino y mantenimiento de las maquinarias barrenieve, motoniveladoras, topadoras y equipos de riego salino adquiridos en años anteriores, así como el estado de los 4 campamentos de Vialidad en la alta montaña.

El impacto económico de la inactividad genera severas pérdidas diarias para el sector, calculadas en 450 dólares por cada camión detenido y en 600 dólares en el caso de las unidades con equipo de frío.

Esta paralización prolongada compromete de forma directa la ecuación financiera de las empresas de transporte y la sustentabilidad de los puestos de trabajo del sector.