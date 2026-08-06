El Paso Internacional Cristo Redentor, que conecta Argentina con Chile, lleva más de 20 días cerrado. Miles de personas y actividades económicas viven las consecuencias de problemas de infraestructura, coordinación y burocracia.
Editorial 7D
El Paso Cristo Redentor, una vergüenza internacional que lleva 23 días cerrado
El periodista Julián Imazio habló de todo lo que ocurre en el Paso Cristo Redentor, que continúa cerrado. ¿Cómo puede administrarse el principal paso internacional del país desde una oficina ubicada a 1.200 kilómetros de la montaña?
Según Aprocam, los 1.500 camiones afectados dejaron de realizar entre 4 y 5 viajes cada uno, mientras que el sector calcula que ya se perdieron unos 25.000 cruces a Chile. Además del lucro cesante, los transportistas deben afrontar costos operativos de entre U$S450 y U$S600 diarios por cada vehículo detenido.