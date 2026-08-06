El Paso Cristo Redentor, una vergüenza internacional que lleva 23 días cerrado

Según Aprocam, los 1.500 camiones afectados dejaron de realizar entre 4 y 5 viajes cada uno, mientras que el sector calcula que ya se perdieron unos 25.000 cruces a Chile. Además del lucro cesante, los transportistas deben afrontar costos operativos de entre U$S450 y U$S600 diarios por cada vehículo detenido.