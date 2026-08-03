El Paso Cristo Redentor cumplió 20 días cerrado y no hay certeza sobre su reapertura

Se espera que las nevadas continúen al menos hasta el 8 de agosto. Foto: gentileza Osvaldo Valle

Estos 20 días han dejado como saldo muchas pérdidas para el sector turístico, y además hay más de 2.000 camiones que esperan la apertura del paso para poder cruzar a Chile.

Desde la UPF le pidieron a la población y a los transportistas informarse a través de los canales oficiales antes de iniciar sus desplazamientos hacia alta montaña.

¿Qué pasos sÍ están habilitados para cruzar a Chile?

Los pasos fronterizos de Jama (Jujuy), Pino Hachado (Neuquén) y Cardenal Antonio Samoré (Neuquén) permanecen habilitados, aunque podrían presentar restricciones temporarias por las condiciones climáticas.

"Estos complejos están funcionando de manera eficiente y, en algunos casos, han llegado a triplicar su capacidad habitual de atención. Esto demuestra que existe preparación, coordinación y una adecuada operación de contingencia", afirmó Salazar.

Trabajo coordinado, monitoreo permanente y articulación binacional para fortalecer el funcionamiento de los principales corredores internacionales entre Chile y Argentina. pic.twitter.com/Ap3hMNdQ44 — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) August 3, 2026

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 4 de agosto?

El pronóstico meteorológico de la provincia anuncia para este martes una mínima de 8 grados y una máxima de 19. El cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves de dirección variable. Estable en cordillera.