Este lunes 3 de agosto, se cumplieron 20 días con el Paso Cristo Redentor cerrado situación que marcó un récord en la última década. En 2024, el paso estuvo cerrado 16 días, en 2023 ocurrió lo mismo, y en 2022 el cruce a Chile estuvo inhabilitado durante 12 días seguidos.
El Paso Cristo Redentor cumplió 20 días cerrado y no hay certeza sobre su reapertura
El Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado por acumulación de nieve. Su reapertura dependerá de la mejora de las condiciones meteorológicas y de una decisión coordinada entre Chile y Argentina
Por el momento, no existe una fecha definida para su reapertura (aunque desde el lado chileno aseguran que será pronto), ya que dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y de que existan condiciones adecuadas de seguridad, transitabilidad y capacidad operativa tanto en Chile como en Argentina. Osvaldo Valle, desde de Coordinación Operativa de Frontera, contó en Canal 7 que el sábado 8 sería el último día con nevadas (según los pronósticos).
El jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos, Sergio Salazar, explicó que, debido al carácter integrado de este corredor internacional, su reapertura requiere una evaluación y decisión coordinada entre ambos países: "La habilitación del Sistema Integrado Cristo Redentor solo podrá concretarse cuando Chile y Argentina cuenten simultáneamente con las condiciones necesarias para garantizar un tránsito seguro y una adecuada operación fronteriza".
Estos 20 días han dejado como saldo muchas pérdidas para el sector turístico, y además hay más de 2.000 camiones que esperan la apertura del paso para poder cruzar a Chile.
Desde la UPF le pidieron a la población y a los transportistas informarse a través de los canales oficiales antes de iniciar sus desplazamientos hacia alta montaña.
¿Qué pasos sÍ están habilitados para cruzar a Chile?
Los pasos fronterizos de Jama (Jujuy), Pino Hachado (Neuquén) y Cardenal Antonio Samoré (Neuquén) permanecen habilitados, aunque podrían presentar restricciones temporarias por las condiciones climáticas.
"Estos complejos están funcionando de manera eficiente y, en algunos casos, han llegado a triplicar su capacidad habitual de atención. Esto demuestra que existe preparación, coordinación y una adecuada operación de contingencia", afirmó Salazar.
¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el martes 4 de agosto?
El pronóstico meteorológico de la provincia anuncia para este martes una mínima de 8 grados y una máxima de 19. El cielo estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura y vientos leves de dirección variable. Estable en cordillera.
En pocas palabras
- Paso Cristo Redentor: continúa cerrado por acumulación de nieve, marcando un récord de 20 días sin aperturas.
- Pronóstico incierto: la reapertura depende de la mejora climática y decisiones coordinadas entre Argentina y Chile.
- Alternativas habilitadas: los pasos de Jama, Pino Hachado y Cardenal Antonio Samoré permanecen abiertos con posibles restricciones.