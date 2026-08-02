El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico del tiempo mantiene vigentes para este lunes los alertas de nivel naranja y amarillo en la zona cordillerana mendocina. Estas condiciones atmosféricas traerán un intenso temporal caracterizado por nevadas persistentes y viento blanco.
Pronóstico del tiempo: alerta naranja por nevadas y viento blanco en la cordillera de Mendoza este lunes
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene los alertas naranja y amarillo en la alta montaña. El pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza
Las nevadas afectarán la transitabilidad en las rutas y caminos. También seguirá cerrado el paso internacional Cristo Redentor. que lleva 19 días cerrado.
El reporte oficial señala que el impacto más significativo de estas precipitaciones se sentirá en el sector cordillerano, donde las bajas temperaturas acompañarán el desarrollo de nevadas intensas. En Las Cuevas, la jornada de este lunes registrará marcas extremas con una mínima de -7°C y una máxima de -3°C. Durante las primeras horas del día, las probabilidades de precipitación rondarán entre el 70% y el 100%, con ráfagas de viento del este que podrían alcanzar velocidades de entre 79 y 87 km/h.
Con el correr de las horas, la probabilidad de precipitación en la franja fronteriza irá disminuyendo de forma gradual. Las ráfagas intensas de viento se mantendrán elevadas por la tarde, alcanzando rangos de 70 a 78 km/h .
Pronóstico semanal y nevadas en Las Cuevas
El comportamiento del tiempo durante los días subsiguientes en la alta montaña continuará dominado por temperaturas bajo cero y precipitaciones intermitentes. Para el martes, la previsión indica valores térmicos de -7°C de mínima y -3°C de máxima. La probabilidad de nevadas se ubicará entre 10% y 40% en la mañana y la tarde, disminuyendo a cero durante la noche.
La inestabilidad climática reaparecerá a mitad de semana. Para el miércoles, el informe proyecta una marca mínima de -10°C y una máxima de -4°C, con chances de nevadas débiles de entre 10% y 40% durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas de viento de entre 60 y 69 km/h. La jornada del jueves presentará una mínima de -10°C y una máxima de -6°C, con precipitaciones estimadas en el mismo rango durante la mañana.
Para el cierre de la semana laboral, el viernes registrará marcas que irán desde los -8°C hasta los -4°C, reanudándose la probabilidad de nevadas en la tarde y noche, junto con ráfagas de 70 a 78 km/h. La situación mostrará un marcado descenso térmico el sábado, cuando la mínima alcance los -18°C y la máxima no supere los -8°C.
El pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza
En contraste con las nevadas en la cordillera, la estación de Mendoza Observatorio prevé condiciones estables para el llano durante el comienzo de la semana.
- Para este lunes, se espera una máxima de 17°C y una mínima de nueve grados (9°C), con cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitación casi nula. Los vientos del sur se mantendrán suaves.
- El martes mostrará registros similares en el llano, con una mínima de 8 grados y una máxima que ascenderá a los 18°C. Durante la mañana se prevé presencia de niebla, dando paso a cielo parcialmente nublado por la tarde.
- El miércoles continuará en la misma línea con marcas de entre ocho y 18°C, destacándose el ingreso de ráfagas moderadas a fuertes del sur por la tarde y noche, estimadas entre 42 y 50 km/h.
- El jueves llegar el descenso de temperatura en el llano, día en el que la máxima alcanzará los 12°C y la mínima descenderá a 5 grados.
- El viernes volverá a recuperar valores templados con 17°C de máxima y 5 de mínima, con ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.
- El sábado se sentirá el impacto del aire frío en la ciudad, marcando una mínima de 3 grados y una máxima de 12°C.
En pocas palabras
- Alerta Naranja y Amarilla: nevadas intensas y viento blanco afectan la alta montaña mendocina, manteniendo cerrado el paso Cristo Redentor cerrado.
- Temperaturas Extremas: se esperan mínimas de hasta -18°C en la cordillera, con pronóstico de bajas temperaturas y nevadas intermitentes durante la semana.
- Contraste en el Llano: mientras la montaña sufre el temporal, el Gran Mendoza tendrá temperaturas templadas y cielo parcialmente nublado.