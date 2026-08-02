Pronóstico del tiempo: alerta naranja por nevadas y viento blanco en la cordillera de Mendoza este lunes

Con el correr de las horas, la probabilidad de precipitación en la franja fronteriza irá disminuyendo de forma gradual. Las ráfagas intensas de viento se mantendrán elevadas por la tarde, alcanzando rangos de 70 a 78 km/h .

Pronóstico semanal y nevadas en Las Cuevas

El comportamiento del tiempo durante los días subsiguientes en la alta montaña continuará dominado por temperaturas bajo cero y precipitaciones intermitentes. Para el martes, la previsión indica valores térmicos de -7°C de mínima y -3°C de máxima. La probabilidad de nevadas se ubicará entre 10% y 40% en la mañana y la tarde, disminuyendo a cero durante la noche.

La inestabilidad climática reaparecerá a mitad de semana. Para el miércoles, el informe proyecta una marca mínima de -10°C y una máxima de -4°C, con chances de nevadas débiles de entre 10% y 40% durante la tarde y la noche, acompañadas por ráfagas de viento de entre 60 y 69 km/h. La jornada del jueves presentará una mínima de -10°C y una máxima de -6°C, con precipitaciones estimadas en el mismo rango durante la mañana.

Para el cierre de la semana laboral, el viernes registrará marcas que irán desde los -8°C hasta los -4°C, reanudándose la probabilidad de nevadas en la tarde y noche, junto con ráfagas de 70 a 78 km/h. La situación mostrará un marcado descenso térmico el sábado, cuando la mínima alcance los -18°C y la máxima no supere los -8°C.

El Pasco Cristo Redentor lleva 19 días cerrado por las nevadas.

El pronóstico del tiempo para el Gran Mendoza

En contraste con las nevadas en la cordillera, la estación de Mendoza Observatorio prevé condiciones estables para el llano durante el comienzo de la semana.