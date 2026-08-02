Cómo desinfectar una esponja y eliminar todas las bacterias usando un solo ingrediente

A la hora de llevar adelante este truco de limpieza, solamente se necesita contar con varios limones, extraerles el jugo y luego diluirlo en agua caliente. Una vez que esto se haya hecho, se debe sumergir la esponja por unos 20 minutos, tiempo suficiente para que el ácido cítrico de los limones elimine toda bacteria.

Una vez que haya pasado ese tiempo, se saca la esponja, se la enjuga con agua fría y con un poco de jabón líquido, para eliminar de esa manera todo residuo del limón. Luego se deja secar la esponja para que esté en perfectas condiciones para su próximo uso.

De esa manera, sin gastar un peso o gastando muy poco dinero, se habrá convertido la esponja usada en algo nuevo y eficiente para limpiar cualquier tipo de suciedad o restos.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar las esponjas

Más allá de cualquier tipo de limpieza que se pueda hacer sobre ellas, las esponjas deben ser cambiadas cada cierto lapso de tiempo. Esto es cada 7 o 15 días. O menos, en caso de que se hayan empezado a romper a causa del uso constante en los lavados.