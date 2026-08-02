Los 19 cuentos futboleros de Mariandina III ya salieron a la cancha de la literatura mendocina

Mariandina III, la nueva antología de autores mendocinos nucleados en Cooperativa del Libro. Gentileza

Mariandina III es fruto del trabajo de Cooperativa del Libro y ya está en librerías de Mendoza. También, en forma directa, contactando a los autores en sus redes sociales o en Cooperativa del Libro a través de www.coopedelibro.com.ar o del chat 261-5878243.

La Mariandina, ese juego futbolero que llegó a los libros

La nueva obra, al igual que las antologías antecesoras Mariandina I y Mariandina II, deben su nombre a la popular mariandina: ese juego entre chicos en los que una pelota, una placita o la calle misma y un arco son suficientes para darle rienda suelta a lo lúdico, a la diversión, al desafío.

Jugar a la pelota en la calle, parte de la esencia de los cuentos de fútbol Mariandina III. Imagen creada con IA

A los rivales hay que marearlos, gambetearlos, sacárselos de encima a pura habilidad e inteligencia para llegar al gol. Como en la cancha de la vida, en cada partido.

Gonzalo Glorioso, uno de los líderes de Cooperativa del Libro, cuenta a Diario UNO acerca de las publicaciones, pone la pelota contra el piso y dice: "Llevamos más de 10 años promoviendo la lectura; que la gente lea o vuelva a leer. Que la lectura sea un hábito, especialmente entre los niños".

Hasta la foto promocional de Mariandina III destila fútbol. Varios de los autores de los cuentos futboleros en la cancha del Tomba.

Pero eso no es todo: el partido sigue: "El segundo objetivo es promover la lectura de autores mendocinos; por eso, la idea siempre ha sido publicar antologías para que la gente lea los cuentos de cada uno de nosotros: los míos pero también los de otros autores, como De la Rosa, Philippens, Alonso, Jessica Rojo Savard y los demás".

Mariandina III conecta a autores y lectores

Glorioso avanza con la pelota dominada y se dispone a tirar un cambio de frente. Pero sorprende, hace la pausa justa y necesaria y después le pone un moño a una declaración acerca de Mariandina III: "El trabajo de Cooperativa del Libro también apunta a conectar a los autores con el público en forma directa sin pasar por los circuitos tradicionales ni las clásicas editoriales".

Mariandina III incluye en su equipo de autores a varios que ya han participado de las antologías anteriores. Pero esta vez cuenta con la participación -previa transferencia y arduas negociaciones que sacudieron el mercado- con el periodista deportivo Oscar Zavala, El Chino.

Histórico referente de la comunicación en el mundo de los deportes mendocinos en radio y tevé, Zavala se puso la 10 para reforzar la formación 2026 de Mariandina III, como también Fernando Montaña, periodista, escritor, autor de Diario de un asalto e hincha del Boli de San José hasta cuando duerme.

También se sumó el longilíneo Inzirillo, que antes de irse al Mundial 2026 para cubrirlo para Diario UNO y Canal 7 y radio Nihuil, entregó su relato casi al filo del cierre del libro de pases.

Las antologías Mariandina I y Mariandina II: voces futboleras y de la vida con la pluma de autores mendocinos. Gentileza

Mariandina III también tiene en sus filas a autores premiados en Mendoza, como el sufrido sanlorencista Nachito de la Rosa -ganador del Certamen Vendimia 2025 de Crónica por un trabajo impactante sobre el caso Próvolo- y Gonzalo Ruiz, que este año revalidó esa conquista literaria como ganador del Vendimia en categoría Juvenil por su obra Los invictos.

Venga, pase y quédese en el mundo de Mariandina III. Disfrute de esos cuentos de esencia futbolera, que tienen mucho de argentinidad, de divertirse y compartir, pero también de sufrir cuando los rivales nos meten en arco propio.

Hágase un tiempito, que siempre hay tiempo para leer buenas historias en el partido de la vida.

Cuando suene el pitazo final de la jornada, seguramente habrá ganado.

Se lo juro por El Diego.

Y por la última de Leo.