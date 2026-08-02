Hubo reunión casi secreta de los intendentes del justicialismo y se habló del candidato para 2027

Matías Stevanato aparece como uno de los dirigentes con mayores posibilidades para encabezar la propuesta del PJ en 2027. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

No hubo gran agasajo. Como la reunión fue entre las seis y las siete de la tarde, apenas hubo mates, té, café y un par de raspaditas compradas en zona céntrica que llevó Félix. Jaque, parece que es común en él, cayó con algunas bandejas de medialunas. El debate arrancó rápido: estado de situación del partido, programas para los próximos días y meses y… algo de los candidatos para 2027.

“Están diciendo que en la provincia la gente se pregunta cuál de todos los radicales va a ser el próximo gobernador. Ay, ¿será Mema? ¿Será Ulpiano Suarez? ¿Será Luis Petri? ¿O Tadeo García Zalazar? Eso no puede ser, viejo, no se pueden estar probando el traje un año y medio antes. Hay que salir a jugar y hay que hacerlo ahora”.

En septiembre, la definición

El comentario no fue tan fuerte (así lo recuerdan), pero la esencia fue esa. En conclusión, si ya están decididos a ser candidatos a gobernador de Mendoza, empiecen a demostrarlo, porque el Gobierno juega desde hace semanas y se lleva toda la marca en las redes y en los medios.

El mensaje era sobre todo para Matías Stevanato. Directamente le preguntaron si va a jugar y cuándo. Varios lo agitan como el elegido para el 27, aunque sigue picando en punta su chance con la de Emir Félix. Por ahora no habrá definiciones, pero sí asoma, por primera vez, una fecha puntual: fines de septiembre. Ahí se dará a conocer al candidato a gobernador del Partido Justicialista.

Van a esperar a que pase agosto. No sólo para medir, sino para asimilar la situación social, económica y política. Lo van a salir a contar esta semana: los números de la coparticipación dieron más bajos de lo que esperaban y, lógicamente, entre otras cosas tiene que ver con la merma que sufre la actividad y a la que Mendoza, sea por vía de la coparticipación nacional o por sus propios impuestos, no está ajena.

Eso sí: hay que ver si finalmente es la pretensión de Stevanato jugar. Como fuere, se ratificó que la intención es la unidad. Y Emir Félix bajó una idea concreta: que todos los que quieran jugar y se vean con chances, jueguen. Sencillo. Que después se verá cuál es el mejor candidato. Es más: empezaron a trabajar en un cronograma a través del cual van a recorrer la provincia, probablemente divididos en grupos, pero mostrando que hay un scrum del PJ para aglutinar más fuerzas.

Por supuesto, está más que presente el hecho de que Flor Destéfanis ha empezado su campaña y tiene ganas de que la consideren. Sin pelos en la lengua y sin rodeos dice que quiere ser gobernadora de Mendoza. Por supuesto, hay quienes dudan y dicen que es parte de alzar el perfil y luego sentarse a la mesa. Que una vicegobernación o una banca en la Legislatura nacional también son puertas que no le disgustan. Lo concreto es que es la única dirigente del justicialismo que está hablando del 2027 con todas las letras. El sábado que viene presentará su libro, una de las plataformas que tomará para caminar Mendoza.

Emir Félix propuso que todos los dirigentes con aspiraciones jueguen sus cartas antes de resolver quién será el candidato del peronismo.

La carrera por el 2027: Flor juega

Hay datos. Puertas adentro cuentan que a mediados de mes llegó una encuesta muy importante, o más bien la información de una encuesta -porque no la pagaron ellos, pero sí accedieron a los datos-. Hablaría de una diferencia amplia de una hipotética fórmula con Stevanato y Emir Félix respecto de otra propuesta del peronismo. ¿Qué otra propuesta? El sondeo fue contra dos mujeres justicialistas, afirman. Fácil, muy fácil imaginarse los nombres.

Es de un encuestador bastante conocido a nivel nacional, cuyos resultados a veces se difunden en Mendoza.

De cualquier manera, la intención sigue siendo la unidad y se remarcó varias veces en el encuentro. El impulso de Axel Kicillof en Buenos Aires, buscando llegar al Sillón de Rivadavia, de alguna manera ayuda a esa unidad: Martín Aveiro aclaró que, como hombre fuerte del armado del gobernador bonaerense en Mendoza, no quiere involucrar a Kicillof en ninguna interna provincial y que no tiene candidatos.

Algunos del otro lado quisieron tomarlo como un enfriamiento de su vínculo con Flor Destéfanis. Aseguran que puntualmente agitó otras candidaturas, pero en realidad implica solo que intentará mantener cierta neutralidad, al menos por el momento. Flor, como se sabe, es parte del kicillofismo y tendrá protagonismo en los “hitos” que se vienen este mes.

¿Y Aveiro? Probablemente sea candidato, aunque no a gobernador, como varios han querido deslizar. Ya se verá su rol en esa instancia.

Flor Destéfanis es, hasta ahora, la única dirigente del PJ que manifestó públicamente su intención de competir por la gobernación en 2027. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Según algunas fuentes, se empieza a discutir, ya con otros ojos, qué va a pasar con La Cámpora; el sector de Anabel Fernández Sagasti, Lucas Ilardo y compañía: siempre se dijo que la unificación va a llegar más tarde o más temprano o al menos esa es la intención, pero los puentes siguen absolutamente rotos.

Kicillof, La Cámpora local y la tensión interna

En ese espacio, que el jueves presentó su propio proyecto de ciberseguridad (autoría de Ilardo, que lo armó a partir de un máster hecho a distancia en España), no agitan todavía un candidato a gobernador, pero tienen una bandera interesante para picantear a los intendentes: y es que nadie esperaba que efectivamente jugaran por afuera en los departamentos el año pasado, y al final sí lo hicieron. Toda una demostración de autonomía que, además, en los números no dio mal.

Es decir, tienen un sello, un partido, y pueden hacer peligrar a las intendencias peronistas. Si dividen el voto, no solo pueden arañar ellos mismos (con candidatos camporistas) esos sillones de los jefes comunales, sino que pueden armar el mapa propicio para que cualquier radical o hasta libertario les pase por el medio.

Es su principal activo en una negociación. Ese y la figura de Anabel Fernández Sagasti, que sigue siendo el eje kirchnerista que más mide en Mendoza y, en 2027, sin mandato en la Cámara de Senadores, muy probablemente quiera estar en la conversación. Todo esto, sin mencionar los vientos que vendrán desde Buenos Aires. La jugada jurídica y política de Cristina Fernández de Kirchner esta semana toca terminales nerviosas en Mendoza. ¿Por qué? Porque, si Cristina efectivamente logra tener poder de cara a la interna, eso se traduce en poder para Anabel y los K acá. Veremos.

Antes de eso habrá elecciones en el partido. Ratificaron en el encuentro que serán en noviembre. Hay dos posturas. Una implica que Emir Félix pueda quedarse un mandato más para finalizar una tarea de normalización del partido. La otra, la arrojaron este martes, es que el próximo presidente sea un intendente que unifique a todos. En el sector de Emir Félix y el ciurquismo ven con buenos ojos que haya una alternativa y no que siga Emir, aunque no está definido.

Anabel Fernández Sagasti. La senadora es la figura más fuerte del kirchnerismo local. Ya se animó a ir por afuera en 2025.

¿Importa mucho quién presida el PJ? Bueno, más de lo que parece a priori. El partido está a la vera de una gran definición: si logra el famoso frente electoral amplio que hace años tiene pensado para 2027 o si vuelve a jugar con identidad netamente justicialista. El plan A es el primero: una gran coalición que pueda no solo enamorar a los mendocinos como alguna vez lo hicieron, sino además tener chances serias para pelearle a la alianza del oficialismo.

En ese marco sigue habiendo varios apuntados. Los votos del Partido Verde son uno de los principales botines que quieren abrochar. Las charlas ya no son con Mario Vadillo, que no logró demasiado en sus últimos intentos, sino con Emmanuel Fugazzotto, quien tiene todo bastante encaminado para empezar a recorrer la provincia como candidato. Lo van a tentar para que se acerque.