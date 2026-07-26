El PJ activó un sigiloso armado territorial y caza candidatos para pelearle el poder a Alfredo Cornejo

La santarrosina, junto a sus pares de Tunuyán, Emir Andraos, y de Lavalle, Edgardo González, se plegaron al armado del kicillofismo, que en estas tierras comanda el diputado nacional Martín Aveiro.

Flor Destéfanis se lanzó como candidata a la gobernación y se apoya en el grupo que construye la candidatura de Axel Kicillof en Mendoza. En ese sector están el diputado nacional Martín Aveiro, el intendente de Tunuyán Emir Andraos, y su par de Lavalle, Edgardo González.

Ese equipo denominado "Mendoza con Axel" no sólo abrió una sede en Ciudad. Planea inaugurarla entre el 7 y el 8 de agosto -justo cuando Destéfanis presentará su libro "Un sueño del interior del interior"- con la idea de que el gobernador bonaerense venga a plantar bandera más cerca del 17 de agosto.

Stevanato y su silenciosa construcción territorial

"Viene bien que Flor se lance porque eso hará que otros que tienen la misma voluntad empiecen a mostrarse, que opinen de los temas clave de la provincia, que muestren que les preocupa la gestión", evaluaron algunos dirigentes partidarios, que creen que terminado el Mundial de fútbol, ya es tiempo de comenzar la carrera electoral.

El mensaje pareciera ir destinado a Matías Stevanato, el intendente de Maipú que desde hace tiempo construye poder territorial con la meta de suceder a Alfredo Cornejo, aunque sin pompas ni lanzamientos.

Matías Stevanato construye respaldo territorial, fortalece potenciales candidatos y se respalda en el apoyo de técnicos históricos del PJ mendocino.

Sin embargo, en el entorno del maipucino no ven el lanzamiento de Destéfanis como un ultimátum. Al contrario, se respaldan en una estrategia que les parece más redituable: construir equipos territoriales y profesionales, y fortalecer una red de potenciales intendentes que caminen puntos clave.

Tanto es así que desde adentro del equipo de Stevanato aseguran que la alianza que tejieron en el Senado con Ariel Pringles -ex La Unión Mendocina- se podría materializar en candidaturas conjuntas en las próximas elecciones, y que a ese equipo también se podría sumar el referente del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto. "Lo que se viene es un gran frente para competir en un escenario de tres tercios", repiten, porque creen que la sociedad de libertarios y radicales no llegará viva a 2027.

A su armado, el intendente maipucino también llamó a técnicos que puedan asesorarlo en temas importantes, como es la seguridad. En esa búsqueda sumó al ex diputado Daniel Cassia, un especialista en el área que supo liderar la Bicameral de Seguridad y ya hace aportes a una eventual plataforma de gobierno.

Este fin de semana hubo además algunas reuniones en Guaymallén con la meta de ir puliendo quién podría ser el candidato a intendente en esa comuna clave para todo aquel que pretenda llegar a Casa de Gobierno.

En esa carrera ya hay 4 interesados, cuyos perfiles se siguen estudiando: el ex senador Rafael Moyano (que ya compitió en el 2023), Sergio Luzza que es el presidente del PJ y uno de los ideólogos de la campaña de Adriana García en la elección que ganó en la UNCuyo, la senadora Luz Llorens y el militante Juan Carlos Villegas.

Matías Stevanato se posiciona cada vez más como el candidato de mayor construcción territorial del PJ mendocino y se respalda en el apoyo de históricos técnicos del peronismo.

El equipo de Stevanato confía en que en estas elecciones su figura servirá para potenciar a esos potenciales candidatos a intendente, con la idea de que la tracción del voto vendrá de arriba hacia abajo. "La gente acompaña si le gusta el candidato a gobernador que respalda a ese intendente, si lo ve endeble puede que vote otra cosa", sumó un analista de ese espacio.

Lo cierto es que desde hace tiempo esos posibles candidatos están caminando Guaymallén, que a priori parece una comuna que encarnará una dura pelea, atento a que muy probablemente el intendente Marcos Calvente busque una reelección.

Pero Guaymallén no es el único caso. En silencio los stevanistas con una estructura que cuida minuciosamente Carlos Ciurca, ya pululan en el mismo Maipú que gobierna Stevanato, en Las Heras, Ciudad, Luján y Tupungato, por nombrar algunas comunas con mayor armado.

En Las Heras, el municipio que comanda Francisco Lo Presti, cada vez gana más espacio la senadora Adriana Cano, que ya gestó una fundación para generar políticas públicas y en paralelo se reúne con el sector empresario y las cámaras del sector industrial. Pero a ella se suman el bancario Martín Rodriguez y el concejal Raúl Ceverino, que es médico y supo comandar la OSEP.

La senadora Adriana Cano se consolida como candidata del PJ mendocino en Las Heras. Ya lanzó una fundación para gestar políticas públicas y pretende dar la pelea en 2027. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

La salida de Ulpiano Suarez de Ciudad parece dar una luz de esperanza a los peronistas que no abandonan la titánica lucha en ese bastión históricamente radical. Allí ya se miden el psicopedagogo Diego Grima y la abogada Analía Rodríguez que supo integrar el Ministerio de Seguridad en la gestión de Paco Pérez y es la pareja del ex ministro Carlos Aranda. También reaparece, aunque más tímidamente el médico Jorge Pujol, que es el presidente del PJ en Capital.

En Luján se fortalece el único concejal que logró sobrevivir, Germán Kemmling, que le ganó la batalla a la kirchnerista Paloma Scalco por un puñado de votos, y pelea en soledad. Mientras que en Tupungato ya está en carrera el bodeguero Roberto Giuliani.

A ese alfil Stevanato podría sumar ya lo que traccione la candidatura de Adriana Cano en Las Heras, y aunque aún nadie lo diga a todas voces, lo que pueda aportar también su propio alfil, Emiliano Sallei, hoy presidente del Concejo Deliberante de Maipú y pretenso aspirante a sucederlo al frente de la comuna maipucina.

Un escenario de 3 tercios que podría potenciar al PJ

En el PJ mendocino cada vez son más los que abonan la idea de que en las próximas elecciones gubernamentales de 2027 se dará un escenario de 3 tercios, porque entienden que la actual sociedad de La Libertad Avanza con Cambia Mendoza tiene los días contados.

Matías Stevanato cobra cada vez más fuerza como uno de los candidatos de mayor construcción territorial del PJ mendocino. Foto: Partido Justicialista

Ahí ven a Luis Petri jugando por fuera y compitiendo con el candidato radical que termine bendiciendo Alfredo Cornejo, que deberá dirimir si alguno de sus ministros mide más que Ulpiano Suarez o no. Y en esa puja pretenden sacar tajada.

"Si se da un escenario de 5 partidos o frentes, las terceras fuerzas suelen reunir entre todas unos 15 puntos. Si nosotros logramos conformar un frente potente que se acerque o supere los 30 o los 32 puntos estamos en carrera, porque entre ellos dos deberán repartirse un universo de 53% de los votos, lo que dejaría a cada uno por debajo de los 30", especulan en el PJ con la calculadora en mano.