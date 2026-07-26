Lo acusaron de robar una galleta, lo despidieron y descubrieron algo impensado: tuvieron que indemnizarlo

Durante el turno noche acudió a la cafetería de la planta para comprar un paquete de galletas antes de seguir con su tarea. Sin embargo, una semana después de la compra sus supervisores lo llamaron para avisarle que lo despidieron porque se había llevado el producto sin pagar.

Kurt sorprendido y sin entender demasiado lo que estaba ocurriendo, decidió llevar el caso a la justicia e ir contra la empresa. Allí descubieron algo que nadie había tenido en cuenta y lo que sucedió finalmente dio un giro inesperado.

El fallo de una máquina y una indemnización millonaria

La empresa descubrió que la operación figuraba pagada y lo indemnizaron, pero Kurt los demandó por difamación.

Tras ser despedido, Kurt no se rindió y empezó la búsqueda de las pruebas. Así es como encontró en el registro bancario la evidencia que demostraba que en realidad sí se le había cobrado el paquete de galletas. Por ende, el supuesto robo respondía a un fallo del sistema de la caja de autopago que había sido recién instalada en la planta de trabajo.

La empresa sorprendida tuvo que recomponer su decisión y le ofreció al trabajador la reincorporación en su puesto de trabajo, junto a una indemnización de unos 33 mil dólares respondiendo a salarios atrasados por el tiempo que estuvo despedido.

Finalmente, el hombre rechazó la oferta de la empresa y decidió empeñar una demanda por difamación a pesar de haber sido readmitido en su puesto e indemnizado.