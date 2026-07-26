Lo acusaron de robar una galleta, lo despidieron y descubrieron algo impensado: tuvieron que indemnizarlo

Imagina llevar 11 años trabajando para una empresa por la que has dejado gran parte de tu vida y que un día te acusen de robar una galleta y te despidan por ello. Así pasó con Kurt Kromm, un trabajador de una fábrica de automóviles que fue despedido por una acusasión que dio un giro inesperado.
Lo acusaron de robo, lo despidieron y descubrieron algo impensado
El hombre llamado Kurt Kromm era el trabajador de una fábrica de automóviles de Estados Unidos y fue víctima de un inusual despido después de ser acusado de robar un paquete de galletas mientras tomaba un descanso en su jornada de trabajo.
Desempeñandose como electricista en la planta de camiones, en el estado de Kentucky por más de 11 años finalmente terminó siendo despedido de forma abrupta por un supuesto robo.
Durante el turno noche acudió a la cafetería de la planta para comprar un paquete de galletas antes de seguir con su tarea. Sin embargo, una semana después de la compra sus supervisores lo llamaron para avisarle que lo despidieron porque se había llevado el producto sin pagar.
Kurt sorprendido y sin entender demasiado lo que estaba ocurriendo, decidió llevar el caso a la justicia e ir contra la empresa. Allí descubieron algo que nadie había tenido en cuenta y lo que sucedió finalmente dio un giro inesperado.
El fallo de una máquina y una indemnización millonaria
Tras ser despedido, Kurt no se rindió y empezó la búsqueda de las pruebas. Así es como encontró en el registro bancario la evidencia que demostraba que en realidad sí se le había cobrado el paquete de galletas. Por ende, el supuesto robo respondía a un fallo del sistema de la caja de autopago que había sido recién instalada en la planta de trabajo.
La empresa sorprendida tuvo que recomponer su decisión y le ofreció al trabajador la reincorporación en su puesto de trabajo, junto a una indemnización de unos 33 mil dólares respondiendo a salarios atrasados por el tiempo que estuvo despedido.
Finalmente, el hombre rechazó la oferta de la empresa y decidió empeñar una demanda por difamación a pesar de haber sido readmitido en su puesto e indemnizado.
En pocas palabras
- Acusado de robo: Un trabajador fue despedido tras ser acusado de llevarse una galleta sin pagar.
- Fallo en el sistema: La empresa descubrió que un fallo en la autopago cobró erróneamente el producto, lo que llevó a un despido injustificado.
- Indemnización millonaria: El empleado recibió una compensación de 33 mil dólares y rechazó una demanda por difamación a pesar de la readmisión.