Receta de galletas con harina de coco: ideales para la dieta, listas en 15 minutos y con solo 4 ingredientes

Las galletas con harina de coco son una de las recetas más ricas y fáciles para quienes buscan algo casero, simple y lleno de sabor. Con una textura crujiente por fuera y suave por dentro, este clásico reinventado se puede preparar sin necesidad de ser experto en la cocina y es ideal para incluir en una dieta saludable.
Este tipo de preparación ganó popularidad en distintos países de América Latina, donde el coco es protagonista de muchas recetas caseras. Además, estas galletas son perfectas para quienes buscan alternativas más livianas y saludables sin resignar placer.
Para hacer estas galletas caseras con harina de coco se necesitan ingredientes básicos como harina de coco, huevo, azúcar, esencia de vainilla y una pizca de sal que potencia todos los sabores. Es una combinación simple que da como resultado un bocado irresistible y perfecto para la dieta.
Receta de galletas de coco: ¿cómo conservarlas?
Las galletas de harina de coco se pueden conservar en un recipiente hermético, fuera de la heladera, por 3 a 4 días. Si quieres que se mantengan frescas por más tiempo, puedes refrigerarlas.
Recetas: galletas con harina de coco
Ingredientes:
- 2 tazas de harina coco (puedes moler coco rallado en la procesadora)
- 1 huevo
- 1/2 taza de azúcar o su equivalente en edulcorante
- 1 cdta. de esencia de vainilla (opcional)
- Una pizca de sal
Las cantidades de estos ingredientes rinden para 12 a 15 galletas, dependiendo del tamaño
Cómo preparar galletas con harina de coco: la receta para la dieta
- Para comenzar, precalienta el horno a 180 °C y forra una bandeja para hornear con papel manteca.
- A continuación, en un bowl grande, bate el huevo con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Puedes usar edulcorante.
- Luego, agrega el coco rallado y mezcla bien hasta integrar todo. Si quieres, puedes sumar esencia de vainilla y una pizca de sal para realzar los sabores.
- Seguidamente, forma pequeñas bolitas de masa con las manos y colócalas sobre una bandeja, dejando espacio entre ellas.
- Finalmente, cocina las galletas de harina de coco durante 15 minutos o hasta que estén doradas por los bordes. Deja enfriar antes de servir.