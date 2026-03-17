Receta de galletas con harina de coco: ideales para la dieta, listas en 15 minutos y con solo 4 ingredientes

Este tipo de preparación ganó popularidad en distintos países de América Latina, donde el coco es protagonista de muchas recetas caseras. Además, estas galletas son perfectas para quienes buscan alternativas más livianas y saludables sin resignar placer.

Para hacer estas galletas caseras con harina de coco se necesitan ingredientes básicos como harina de coco, huevo, azúcar, esencia de vainilla y una pizca de sal que potencia todos los sabores. Es una combinación simple que da como resultado un bocado irresistible y perfecto para la dieta.