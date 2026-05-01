Torta vasca casera: receta fácil con masa suave y relleno cremoso paso a paso

Con orígenes que se remontan al siglo XVIII en Cambo-les-Bains, esta receta vasca se consolidó como un emblema de la repostería europea. A lo largo del tiempo, la torta vasca fue evolucionando sin perder su esencia: una base delicada con almendras y un corazón de crema pastelera, que en algunas versiones se complementa con frutos rojos.

Entre las mejores recetas de pasteles, la torta vasca se destaca por su perfecta combinación entre lo simple y lo sofisticado. Ideal para acompañar con café o té, esta receta clásica invita a disfrutar los sabores tradicionales del estilo vasco en cada porción.