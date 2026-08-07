Inicio Recetas Receta
Una delicia

Cómo hacer manteca de ajo casera: la receta para picar antes de las comidas

Esta receta irresistible, ideal para saborearla antes de las comidas, tiene al ajo como protagonista y es fácil de hacer

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de manteca de ajo es ideal para cuando dan ganas de picar algo antes de las comidas.

La receta de manteca de ajo es ideal para cuando dan ganas de picar algo antes de las comidas.

A quién no le gusta picotear algo mientras la comida se hace esperar y las ganas de comer pueden más. A modo de picada, mientras el plato llega a la mesa, no hay nada mejor que tener a mano una manteca de ajo casera, una receta que se hace muy fácil y es especial para esa ocasión.

Se trata de una bendición para el paladar que lleva muy pocos ingredientes (apenas 4) y se prepara de un momento para otro. O sea, se puede elaborar cuando uno recuerda que no tiene nada para picotear antes de la comida.

Esta manteca de ajo asado sale con un sabor acentuado y es especial para los que aman la mayonesa de ajo, otra receta que tiene su hinchada y una de las preferidas para muchos platos.

Así como se puede preparar pollo en escabeche, lengua a la vinagreta o porotos en escabeche, elaborar esta receta de manteca de ajo asado es una delicia gastronómica más que recomendable.

Receta de manteca de ajo casera, ingredientes

Para comenzar con el paso a paso de esta imperdible receta, que tiene al ajo como protagonista, se necesitan estos ingredientes:

  • 150 gramos de manteca salada
  • 2 cabezas de ajo
  • Perejil y cebolla de verdeo
  • Pimienta negra

Receta de manteca de ajo casera, paso a paso

  1. El primer paso consiste en cortar la punta de las cabezas de ajo con un cuchillo. Envolver en papel de aluminio las cabezas de ajo con un poco de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
  2. Llevar al horno precalentado 180° y hornear por unos 40 minutos. Es recomendable aprovechar la cocción de alguna otra receta para cocinar los ajos y ahorrar energía calórica.
  3. Una vez que termina la cocción, retirar la pulpa de los dientes de ajo, mezclar con la manteca atemperada (temperatura ambiente) y las hierbas finamente picadas. Mezclar todo junto hasta lograr la deliciosa manteca de ajo asado.
  4. Es recomendable servir esta receta a temperatura ambiente, para luego llevarla a la heladera para su perfecta conservación.

En pocas palabras

  • Receta clave: Aprende a preparar manteca de ajo casera, ideal para picar antes de las comidas.
  • Ingredientes principales: Solo se necesitan 4 ingredientes, incluyendo manteca, ajo, perejil y cebolla de verdeo.
  • Preparación sencilla: Hornear los ajos, mezclar con manteca atemperada y hierbas picadas para una delicia fácil de hacer.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar