Cómo hacer manteca de ajo casera: la receta para picar antes de las comidas

Se trata de una bendición para el paladar que lleva muy pocos ingredientes (apenas 4) y se prepara de un momento para otro. O sea, se puede elaborar cuando uno recuerda que no tiene nada para picotear antes de la comida.

Esta manteca de ajo asado sale con un sabor acentuado y es especial para los que aman la mayonesa de ajo, otra receta que tiene su hinchada y una de las preferidas para muchos platos.