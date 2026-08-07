Cómo hacer manteca de ajo casera: la receta para picar antes de las comidas

A quién no le gusta picotear algo mientras la comida se hace esperar y las ganas de comer pueden más. A modo de picada, mientras el plato llega a la mesa, no hay nada mejor que tener a mano una manteca de ajo casera, una receta que se hace muy fácil y es especial para esa ocasión.
Se trata de una bendición para el paladar que lleva muy pocos ingredientes (apenas 4) y se prepara de un momento para otro. O sea, se puede elaborar cuando uno recuerda que no tiene nada para picotear antes de la comida.
Esta manteca de ajo asado sale con un sabor acentuado y es especial para los que aman la mayonesa de ajo, otra receta que tiene su hinchada y una de las preferidas para muchos platos.
Así como se puede preparar pollo en escabeche, lengua a la vinagreta o porotos en escabeche, elaborar esta receta de manteca de ajo asado es una delicia gastronómica más que recomendable.
Receta de manteca de ajo casera, ingredientes
Para comenzar con el paso a paso de esta imperdible receta, que tiene al ajo como protagonista, se necesitan estos ingredientes:
- 150 gramos de manteca salada
- 2 cabezas de ajo
- Perejil y cebolla de verdeo
- Pimienta negra
Receta de manteca de ajo casera, paso a paso
- El primer paso consiste en cortar la punta de las cabezas de ajo con un cuchillo. Envolver en papel de aluminio las cabezas de ajo con un poco de sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.
- Llevar al horno precalentado 180° y hornear por unos 40 minutos. Es recomendable aprovechar la cocción de alguna otra receta para cocinar los ajos y ahorrar energía calórica.
- Una vez que termina la cocción, retirar la pulpa de los dientes de ajo, mezclar con la manteca atemperada (temperatura ambiente) y las hierbas finamente picadas. Mezclar todo junto hasta lograr la deliciosa manteca de ajo asado.
- Es recomendable servir esta receta a temperatura ambiente, para luego llevarla a la heladera para su perfecta conservación.
En pocas palabras
- Receta clave: Aprende a preparar manteca de ajo casera, ideal para picar antes de las comidas.
- Ingredientes principales: Solo se necesitan 4 ingredientes, incluyendo manteca, ajo, perejil y cebolla de verdeo.
- Preparación sencilla: Hornear los ajos, mezclar con manteca atemperada y hierbas picadas para una delicia fácil de hacer.
Resumen generado por Thinkindot AI