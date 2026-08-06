Cómo hacer chimichurri casero para pizza: la receta especial que usan muchas pizzerías

Cuando uno hace pizza en casa, suele agregarle todo tipo de ingredientes, en la salsa o simplemente arriba del queso. En esta oportunidad, la opción de potenciar su sabor con un buen chimichurri casero, hecha con una receta facilísima, es una excelente dicisión.
Este chimichurri casero que se le agrega a la pizza, se prepara momentos antes de que salgan estas delicias del horno.
En muchas pizzerías de la Argentina suelen preparar este chimichurri. Se lo ponen a las pizzas muzzarella y también a las especiales de jamón y morrón.
La receta consta de simples pasos e ingredientes que uno tiene en la alacena de casa.
A diferencia de otras receta de chimichurri, como el que se usa para el choripán sandwiches de carne, es que se prepara con la medida justa de ingredientes, logrando una armonía entre el adobo y la pizza.
Receta de chimichurri para pizza, ingredientes
Los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso:
- Media taza de aceite de girasol
- 1 cucharadita de vinagre de vino
- 1 diente de ajo
- Orégano
- Ají molido
- Pimentón
- Sal
- Pimienta
Receta de chimichurri para pizza, paso a paso
- La receta comienza colocando en un recipiente unas finas láminas de ajo pelado. Sumar un poco de vinagre y aceite.
- Incorporar sal, pimienta, ají molido, pimentón y orégano.
- Revolver bien todos los ingredientes y retirar el ajo, si lo que se busca es que no sea tan invasivo.
- Lo mejor es dejar a descansar el chimichurri por media hora antes de pincelar el queso gratinado de la pizza.
- Este chimichurri no tiene desperdicio al fusionarse con el queso muzzarella. Muchos lo aprovechan si la pizza está hecha con jamón y pimientos morrones.
- Además de aprovechar este chimichurri para la pizza, también realza el sabor de otras recetas, como sándwiches y carnes a la parrilla o al horno.
En pocas palabras
- Chimichurri casero: Receta fácil con ingredientes comunes para realzar el sabor de la pizza.
- Uso en pizzerías: Tradicionalmente se añade a pizzas de muzzarella, jamón y morrón.
- Versatilidad: Ideal para pizzas, pero también realza el sabor de sándwiches y carnes.
Resumen generado por Thinkindot AI