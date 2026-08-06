Cómo hacer chimichurri casero para pizza: la receta especial que usan muchas pizzerías

La receta consta de simples pasos e ingredientes que uno tiene en la alacena de casa.

A diferencia de otras receta de chimichurri, como el que se usa para el choripán sandwiches de carne, es que se prepara con la medida justa de ingredientes, logrando una armonía entre el adobo y la pizza.

Receta de chimichurri para pizza, ingredientes

Los ingredientes necesarios para comenzar con el paso a paso:

Media taza de aceite de girasol

1 cucharadita de vinagre de vino

1 diente de ajo

Orégano

Ají molido

Pimentón

Sal

Pimienta

Receta de chimichurri para pizza, paso a paso