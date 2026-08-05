Cómo hacer papas fritas al horno: la receta que las deja tiernas por dentro y súper crocantes por fuera

Esta es la mejor manera para que la receta de papas fritas al horno, queden espectaculares, tiernas por dentro y súper crujientes por fuera.

Receta de papas fritas al horno: la preparación lo es todo

Para lograr un resultado excepcional de la receta, hay que seguir algunos pasos previos al horneado que son innegociables. El secreto radica en quitarles el exceso de almidón y asegurar un ambiente de cocción ideal.

Lo primero que se hace es lavar, pelar cortar las papas en bastones de 2 centímetros de grosor, más o menos. Un corte parejo garantiza que todas se cocinen al mismo tiempo.

Una vez cortados los bastones, colocar durante 10 a 15 minutos en un bowl con cubitos de hielo. Este baño helado frena la oxidación y extrae el almidón superficial, lo que luego nos dará esa costra crujiente que tanto buscamos.

Pasado el tiempo de remojo, sacar del agua helada y las secar minuciosamente con papel de cocina. Es vital no saltearse esta etapa: si van al horno con humedad, se formará vapor y quedarán hervidas en lugar de tostadas.

En una placa para horno, colocar nuestras papas extendidas, pero con un detalle fundamental: las ponemos encima de un papel vegetal (o papel manteca). Esto evitará por completo que se peguen. Una vez acomodadas, las espolvorear con sal o con hierbas aromáticas si queréis darles un toque extra de sabor. Luego de esto, simplemente verter un chorrito de aceite por encima.

El horneado final de la receta

El último paso de la receta es el que hace la magia, pero requiere que el ambiente ya esté a la temperatura adecuada.

Meter al horno, que debe estar precalentado a 180°C. Cocinar durante unos 20 a 25 minutos. Por supuesto, el tiempo exacto depende de la potencia de cada horno.