Cómo hacer pepinos en vinagre caseros: la receta que lleva pocos ingredientes y un súper fácil paso a paso

Sin dudas que es demasiado agradable tener en algún rincón de la casa un par de frascos de conservas con distintos ingredientes. Con esta receta de pepinos en vinagre, que salen riquísimos, son especiales para elevar el sabor de las comidas que uno quiera.

Esta receta artesanal queda muy bien como ingrediente especial de una hamburguesa, distintos sándwiches, ensaladas o como parte de una buena picada.