Cómo hacer pepinos en vinagre caseros: la receta que lleva pocos ingredientes y un súper fácil paso a paso

En casa se pueden elaborar todo tipo de conservas para consumir todo el año. Entre todas las variedades, está la receta de pepinos en vinagre. Esta preparación se hace de manera fácil, con un paso a paso accesible e muy pocos ingredientes.
Sin dudas que es demasiado agradable tener en algún rincón de la casa un par de frascos de conservas con distintos ingredientes. Con esta receta de pepinos en vinagre, que salen riquísimos, son especiales para elevar el sabor de las comidas que uno quiera.
Esta receta artesanal queda muy bien como ingrediente especial de una hamburguesa, distintos sándwiches, ensaladas o como parte de una buena picada.
Y si hay una conserva de escabeche o encurtido que le encanta a todo el mundo, justamente son estos pepinos, que brindan un sabor de la verdura con vinagre como punto fuerte.
Receta de pepinos en vinagre, ingredientes
Para comenzar con el paso a paso de la receta, hacen falta reunir estos ingredientes:
- 3 pepinos chicos
- 200 ml de vinagre de vino
- 250 ml de agua
- 1 cucharada de semillas de mostaza
- 1 hoja de laurel
- 4 cucharadas de sal
- 1/2 cucharadita de cúrcuma
- 2 cucharadas de pimienta en grano (roja y negra)
- Tomillo
Receta de pepinos en vinagre, ingredientes
- Comprar pepinos que estén lindos. Lavar bien y eliminar todo rastros de suciedad.
- Cortar el pepino en rodajas o lonjas. Colocar en un recipiente junto a la sal. Remover y esperar y a esperar que, poco a poco, se vayan escurriendo y librando del agua.
- Colocar en una olla o cacerola el agua junto al vinagre. Luego sumar la cúrcuma, laurel, semillas de mostaza, sal y pimienta. Hervir todos los ingredientes por algunos minutos y reservar.
- Empezar a llenar los frascos esterilizados con los pepinos lo más ordenados posibles, para que entren más. Dejar al menos 2 centímetros sin llenar en la parte superior.
- Una vez los frascos llenos, agregar agua y vinagre de la cocción hasta la parte superior. Agregar tomillo.
- Poner los frascos a baño maría, para que se conserven mejor.
- Si uno va a consumir los pepinos en una fecha cercana, no hace falta ponerlos a baño maría. Pero si uno quiere conservarlos casi todo el año, sí es necesario.
En pocas palabras
- Pepinos en vinagre: Receta casera fácil para conservar todo el año.
- Ingredientes clave: Pepinos, vinagre, agua, semillas de mostaza, laurel, sal, cúrcuma y pimienta.
- Conservación: Se recomienda el baño maría para asegurar la durabilidad de la conserva.
Resumen generado por Thinkindot AI