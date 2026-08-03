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Muy cremosa

Cómo hacer mayonesa casera clásica en simples pasos: la receta que se hace rápida y justo antes de la comidas

Esta receta de mayonesa casera se hace con ingredientes que uno tiene en casa y es de las más tradicionales

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Esta receta de mayonesa casera se hace fácil y rápida.

Esta receta de mayonesa casera se hace fácil y rápida.

Nada se disfruta más que una mayonesa casera clásica, hecha con una receta tradicional y preparada minutos antes de una comida. Esta receta tiene un sabor porque está hecha son ingredientes que uno tiene en casa. Además, se elabora con un paso a paso de los más fáciles.

Esta receta se puede elaborar momentos antes de una comida porque no hay mayonesa tradicional en casa, de esas que uno compra en los supermercados o almacenes de barrio. También porque la textura cremosa y sabor, no tiene comparación con ninguna de las industriales.

Sólo hay que reunir un par de ingredientes para poder comenzar con el paso a paso, de los más fáciles y rápidos de la cocina.

Receta de mayonesa casera clásica, ingredientes

  • 1 huevo entero (a temperatura ambiente)
  • 200 ml de aceite (el de girasol o maíz es ideal para un sabor neutro)
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de mostaza (opcional)
  • Sal y pimienta blanca

Receta de mayonesa casera clásica, paso a paso

  1. Lo primero que se hace en la receta es colocar el huevo, el jugo de limón, la mostaza, la sal y la pimienta en una licuadora o vaso de la minipimer.
  2. Licuar los ingredientes por unos segundos hasta que estén bien integrados y el huevo comience a espumar ligeramente.
  3. Con la licuadora en marcha a velocidad media, comenzar a agregar el aceite. El secreto absoluto de la mayonesa es verter el aceite en forma de un hilo muy fino y constante.
  4. A medida que cae el aceite, vas a notar cómo el sonido de la batidora cambia y la mezcla comienza a espesarse y tomar un color más pálido y cremoso.
  5. Una vez que se haya integrado el aceite y se haya alcanzado la textura deseada, probar y rectificar si es necesario con sal o el limón.

En pocas palabras

  • Receta tradicional: Aprende a hacer mayonesa casera clásica con ingredientes simples y en pocos pasos.
  • Preparación rápida: Ideal para hacerla minutos antes de comer y disfrutar de su sabor superior.
  • Ingredientes básicos: Solo necesitarás huevo, aceite, limón y opcionalmente mostaza para una mayonesa cremosa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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