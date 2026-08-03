Cómo hacer mayonesa casera clásica en simples pasos: la receta que se hace rápida y justo antes de la comidas

Esta receta se puede elaborar momentos antes de una comida porque no hay mayonesa tradicional en casa, de esas que uno compra en los supermercados o almacenes de barrio. También porque la textura cremosa y sabor, no tiene comparación con ninguna de las industriales.

Sólo hay que reunir un par de ingredientes para poder comenzar con el paso a paso, de los más fáciles y rápidos de la cocina.