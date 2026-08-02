Netflix cuenta con un amplio catálogo de series y películas, y Hit and Run es una de las opciones más recomendadas para los amantes del thriller y el espionaje. Esta miniserie israelí de nueve episodios, protagonizada por Lior Raz y Kaelen Ohm, combina acción, suspenso y conspiraciones en una historia que atrapa desde el primer capítulo.
La miniserie de Netflix que combina acción y conspiración: 9 episodios imperdibles
Esta serie de Netflix atrapa con un ritmo intenso y giros inesperados en la búsqueda de la verdad tras un misterioso accidente
La trama sigue a un hombre que busca descubrir la verdad detrás de la muerte de su esposa, una investigación que lo lleva a revelar una compleja red de secretos y operaciones internacionales. Con un ritmo intenso y el sello de los creadores de Fauda, Hit and Run se destaca entre las series y películas de Netflix por su tensión constante, sus giros inesperados y una historia cargada de adrenalina.
Netflix: de qué trata Hit and Run, la serie israelí sofocante
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Hit and Run versa: "En busca de la verdad sobre la muerte de su esposa, un hombre se ve atrapado en una peligrosa red de secretos que se extienden desde Nueva York hasta Tel Aviv".
La historia de Hit and Run se centra en un guía turístico de Tel Aviv, Segev Azulai (Lior Raz) que se ocupa de su pequeña hija (Neta Orbach) junto a su esposa estadounidense Danielle (Kaelen Ohm). Todo va bien en su vida hasta que Danielle tiene un horrible y misterioso accidente de tránsito y muere.
Pero lo peor de todo es que el culpable se da a la fuga y se levanta la sospecha de si fue o no un verdadero accidente. Segev queda totalmente devastado y luego se llenará de rabia, a medida que vaya descubriendo cómo fueron las cosas.
Con la ayuda de una ex amante (Sanaa Lathan), descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó.
Reparto de Hit and Run, la serie de Netflix más inquietante
- Lior Raz
- Kaelen Ohm
- Sanaa Lathan
- Moran Rosenblatt
- Lior Ashkenazi
- Gregg Henry
- Gal Toren
- Neta Orbach
Dónde ver la serie Hit and Run, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Hit and Run se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Hit and Run se puede ver en Netflix.
- España: la serie Hit and Run se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix estrena: "Hit and Run", un thriller de espionaje israelí de 9 episodios.
- Trama principal: Un guía de Tel Aviv investiga la misteriosa muerte de su esposa, descubriendo una red de secretos.
- Reparto destacado: La serie cuenta con Lior Raz, Kaelen Ohm y Sanaa Lathan, entre otros.