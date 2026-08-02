La miniserie de Netflix que combina acción y conspiración: 9 episodios imperdibles

La historia de Hit and Run se centra en un guía turístico de Tel Aviv, Segev Azulai (Lior Raz) que se ocupa de su pequeña hija (Neta Orbach) junto a su esposa estadounidense Danielle (Kaelen Ohm). Todo va bien en su vida hasta que Danielle tiene un horrible y misterioso accidente de tránsito y muere.

Pero lo peor de todo es que el culpable se da a la fuga y se levanta la sospecha de si fue o no un verdadero accidente. Segev queda totalmente devastado y luego se llenará de rabia, a medida que vaya descubriendo cómo fueron las cosas.

Con la ayuda de una ex amante (Sanaa Lathan), descubre verdades inquietantes sobre su amada esposa y los secretos que ella le ocultó.

Reparto de Hit and Run, la serie de Netflix más inquietante

Lior Raz

Kaelen Ohm

Sanaa Lathan

Moran Rosenblatt

Lior Ashkenazi

Gregg Henry

Gal Toren

Neta Orbach

Dónde ver la serie Hit and Run, según la zona geográfica