Netflix: el thriller de Naomi Watts que tiene 7 capítulos y una trama de suspenso insostenible

Las actuaciones de Naomi Watts y Bobby Cannavale son uno de los grandes puntos fuertes de esta producción, que se convirtió en una de las más comentadas de Netflix. Si buscás una historia corta, intensa y llena de misterio, Vigilante es una de las mejores opciones dentro del catálogo de series y películas para los amantes del suspenso y los relatos inspirados en hechos reales.

Netflix: de qué trata la serie Vigilante

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vigilante versa: “Cartas inquietantes. Vecinos extraños. Amenazas siniestras. Una familia se muda a la casa de sus sueños, pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla".

Aclamada como "una adictiva obra televisiva" por la revista New York Magazine, esta intrincada serie de misterio alcanzó el Top 10 en 90 países en su primera semana.

Reparto de Vigilante, serie de Netflix

Naomi Watts como Nora Miller Brannock

Bobby Cannavale como Dean Brannock

Mia Farrow como Pearl Winslow

Terry Kinney como Jasper Winslow

Henry Hunter Hall como Dakota

Isabel Gravitt como Eleanor "Ellie" Brannock

Noma Dumezweni como Theodora Birch

Joe Mantello como William "Bill" Webster / John Graff

Richard Kind como Mitch

Luke David Blumm como Carter Brannock

Dónde ver la serie Vigilante, según la zona geográfica