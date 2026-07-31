Si te apasionan las historias basadas en hechos reales, Netflix tiene una de las propuestas más atrapantes de su catálogo de series y películas: Vigilante. Estrenada en 2022, esta miniserie de 7 capítulos fue creada por Ryan Murphy e Ian Brennan y combina misterio, thriller y suspenso en una historia que mantiene la tensión de principio a fin.
Netflix: el thriller de Naomi Watts que tiene 7 capítulos y una trama de suspenso insostenible
La serie de Netflix protagonizada por Naomi Watts e inspirada en hechos reales se destaca por su trama de suspenso constante.
Protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale, la trama sigue a Nora y Dean Brannock, un matrimonio que compra la casa de sus sueños en un exclusivo vecindario. Sin embargo, la felicidad dura poco cuando comienzan a recibir inquietantes cartas firmadas por un desconocido que se hace llamar "El Vigilante", quien parece conocer cada detalle de sus vidas.
A medida que avanzan los episodios, las amenazas aumentan y las sospechas recaen sobre los excéntricos vecinos y las personas que rodean a la pareja. Con giros inesperados y un clima de tensión constante, la serie explora cómo el miedo y la paranoia pueden transformar la vida cotidiana en una auténtica pesadilla.
Las actuaciones de Naomi Watts y Bobby Cannavale son uno de los grandes puntos fuertes de esta producción, que se convirtió en una de las más comentadas de Netflix. Si buscás una historia corta, intensa y llena de misterio, Vigilante es una de las mejores opciones dentro del catálogo de series y películas para los amantes del suspenso y los relatos inspirados en hechos reales.
Netflix: de qué trata la serie Vigilante
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Vigilante versa: “Cartas inquietantes. Vecinos extraños. Amenazas siniestras. Una familia se muda a la casa de sus sueños, pero pronto descubre que ha heredado una pesadilla".
Aclamada como "una adictiva obra televisiva" por la revista New York Magazine, esta intrincada serie de misterio alcanzó el Top 10 en 90 países en su primera semana.
Reparto de Vigilante, serie de Netflix
- Naomi Watts como Nora Miller Brannock
- Bobby Cannavale como Dean Brannock
- Mia Farrow como Pearl Winslow
- Terry Kinney como Jasper Winslow
- Henry Hunter Hall como Dakota
- Isabel Gravitt como Eleanor "Ellie" Brannock
- Noma Dumezweni como Theodora Birch
- Joe Mantello como William "Bill" Webster / John Graff
- Richard Kind como Mitch
- Luke David Blumm como Carter Brannock
Dónde ver la serie Vigilante, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Vigilante se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Vigilante (The Watcher) se puede ver en Netflix.
- España: la serie Vigilante se puede ver en Netflix.