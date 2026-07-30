La película que conquista Netflix con una trama magnética y una protagonista que se roba todas las miradas

Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta producción se destaca por su equilibrio entre las situaciones divertidas y los momentos más sensibles. Con una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de amor con un toque de comedia, Te quiero desde siempre se presenta como una alternativa perfecta para una noche de cine en casa.

Netflix: de qué trata la película Te quiero desde siempre

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Te quiero desde siempre versa: "A Haya se le viene el mundo encima el día en que Jawad, su mejor amigo, se compromete. ¿Quién le iba a decir que el amor verdadero podía esconderse tras la amistad?".