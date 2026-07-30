Si buscas una comedia romántica para disfrutar en Netflix, Te quiero desde siempre es una opción que combina romance, humor y momentos emotivos en una historia de 1 hora y 33 minutos. Dirigida por Elie El Semaan, la película invita a seguir una trama donde los sentimientos, las segundas oportunidades y los vínculos ocupan el centro de la escena.
La película que conquista Netflix con una trama magnética y una protagonista que se roba todas las miradas
Con un elenco que incluye a Nour Al Ghandour y Ali Kakooli, se suma al catálogo de series y películas de Netflix como una opción de comedia romántica
Dentro del catálogo de series y películas de Netflix, esta producción se destaca por su equilibrio entre las situaciones divertidas y los momentos más sensibles. Con una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias de amor con un toque de comedia, Te quiero desde siempre se presenta como una alternativa perfecta para una noche de cine en casa.
Netflix: de qué trata la película Te quiero desde siempre
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Te quiero desde siempre versa: "A Haya se le viene el mundo encima el día en que Jawad, su mejor amigo, se compromete. ¿Quién le iba a decir que el amor verdadero podía esconderse tras la amistad?".
Tras rechazar a su amigo Jawad (Ali Kakooli) durante años, Haya (Nour Al Ghandour) cree que por fin se ha librado de él cuando consigue novia. ¿O tal vez no?
Netflix: tráiler de la película Te quiero desde siempre
Reparto de Te quiero desde siempre, película de Netflix
- Nour Al Ghandour como Haya
- Ali Kakooll como Jawad
- Fatma Al Sherif
- Shoug Al-Hadi
- Noha Nabil
Dónde ver la película Te quiero desde siempre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Te quiero desde siempre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Te quiero desde siempre se puede ver en Netflix.
- España: la película Te quiero desde siempre se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Comedia romántica: "Te quiero desde siempre" es una opción de 1h 33m en Netflix.
- Trama: La película sigue a Haya y su amigo Jawad, explorando el amor y las segundas oportunidades.
- Disponibilidad: La cinta está disponible en Netflix para Latinoamérica, Estados Unidos y España.