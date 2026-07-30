La plataforma de series y películas de Netflix cuenta con una producción que está entre las más vistas del momento. Se trata de Atormentado, una oferta dirigida por Jeff Nichols y estrenada en 2011 que combina una historia de terror e intriga.
Netflix: el thriller de terror de 2 horas que no te dejará dormir en paz
La película de Jeff Nichols se posiciona como una de las producciones más vistas en Netflix, ofreciendo una mezcla de terror y drama
A lo largo de 2 horas, la película es "una exploración pausada e implacable de los terrores latentes (y no tan latentes) que aquejan a la vida americana contemporánea", declaró el crítico A. O. Scott de The New York Times.
Por su parte, para David Rooney de The Hollywood Reporter, Atormentado es "una fascinante mezcla de géneros entre el thriller, el drama doméstico y el terror sobrenatural impulsado por una brillante interpretación principal".
Netflix: de qué trata la película Atormentado
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Atormentado versa: "Un padre de familia que está decidido a proteger a su esposa y a su hija sorda de un inminente desastre, construye en su patio un refugio impenetrable".
Curtis LaForche vive en un pequeño pueblo de Ohio con su mujer, Samantha, y su hija Ana, una niña sorda de seis años. Curtis empieza a sufrir fuertes alucinaciones apocalípticas. Unas alucinaciones que no sabe si son consecuencia de una enfermedad mental o se trata de premoniciones reales...
Netflix: tráiler de la película Atormentado
Reparto de Atormentado, película de Netflix
- Michael Shannon como Curtis LaForche
- Jessica Chastain como Samantha LaForche
- Shea Whigham como Dewart
- Tova Stewart como Hannah LaForche
- Katy Mixon como Nat
Dónde ver la película Atormentado, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Atormentado se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Atormentado se puede alquilar en Prime Video.
- España: la película Atormentado se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: La plataforma de series y películas ofrece el thriller de terror Atormentado, estrenado en 2011.
- Trama: Un padre construye un refugio para proteger a su familia de alucinaciones apocalípticas, sin saber si son premoniciones reales.
- Disponibilidad: La película se encuentra disponible en Netflix para Latinoamérica y España.