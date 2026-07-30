Netflix: el thriller de terror de 2 horas que no te dejará dormir en paz

A lo largo de 2 horas, la película es "una exploración pausada e implacable de los terrores latentes (y no tan latentes) que aquejan a la vida americana contemporánea", declaró el crítico A. O. Scott de The New York Times.

Por su parte, para David Rooney de The Hollywood Reporter, Atormentado es "una fascinante mezcla de géneros entre el thriller, el drama doméstico y el terror sobrenatural impulsado por una brillante interpretación principal".