Netflix: la película que roza lo prohibido y lidera el top de las más vistas a nivel mundial

La saga, gran parte disponible en Netflix, también incluye cortometrajes, una serie de televisión, espectáculos en vivo, videojuegos y atracciones de parques temáticos.

En qué orden ver las películas de Rápidos y Furiosos

La primera película de la saga de Rápidos y furiosos esde 2001, pero la línea temporal oficial reorganiza el orden en algunas entregas. La tercera, Tokyo Drift, ocurre después de la sexta y antes de la séptima, lo que resulta inaudito si se siguen los años de estreno.

Si se sigue el orden cronológico, se puede ver la evolución de cada personaje, especialmente la relación entre Dom Toretto y su familia. Este es el orden correcto para tener una experiencia completa:

Rápidos y Furiosos (2001)

+Rápidos +Furiosos (2003)

Rápidos y Furiosos (2009)

Rápidos y Furiosos 5in Control (2011)

Rápidos y Furiosos 6 (2013)

Rápidos y Furiosos: Reto Tokyo (2006)

Rápidos y Furiosos 7 (2015)

Rápidos y Furiosos 8 (2017)

Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019 - opcional)

Rápidos y Furiosos 9 (2021)

Rápidos y Furiosos X (2023)

Rápidos y Furiosos X Parte 2 (4 de abril de 2025)

En Netflix, se pueden ver todas las películas de Rápidos y Furiosos de 2001, 2003, 2009, 2011, 2013, 2006, 2015 y 2009.

Datos sorprendentes de Rapidos y Furiosos