Netflix posee la apasionante serie turca de 7 capítulos a la que le sobra acción

En esta ocasión también descubriremos un mundo apocalíptico en el que la vida en el exterior solo es posible de noche y el resto del tiempo se tiene que pasar en un espacio tan angosto como un submarino.

Pero que nadie se despiste, porque más allá de la realidad distópica que se muestra, Yakamoz S-245 es una vertiginosa aventura repleta de acción.

Netflix: de qué trata la serie Yakamoz S-245

Yakamoz S-245 es una serie thriller que se basa en el fenómeno natural de sol y sus erupciones solares que se vuelven mortales cuando llegan a la Tierra, haciendo así la vida bastante compleja cuando ocurre este fenómeno.

La historia sigue a un grupo de marinero que se dedican a investigar lo que está sucediendo en el mar. Sin embargo, la tensión entre ellos aumenta cuando sale a la luz la verdadera naturaleza de este variopinto equipo de investigación.

Arman, un instructor de buceo y biólogo de espíritu libre, está a punto de unirse a una misión de investigación en un submarino. Sin embargo, cuando la Tierra se ve amenazada por una catástrofe natural, Arman y su tripulación de científicos deben abordar un submarino militar para sobrevivir.

Mientras intentan descubrir qué está pasando en el planeta y cuál es la verdadera misión de la nave, la tensión comienza a aumentar entre los equipos, en especial entre Arman y el segundo al mando, Umut.

Netflix: reparto de la serie Yakamoz S-245

Kivanç Tatlitug ( Arman )

) Özge Özpirinçci ( Defne )

) Ece Çesmioglu ( Yonca )

) Ertan Saban ( Umut )

) Mustafa Ersin Arici ( Atlán )

) Ecem Uzun ( Rana )

) Onur Unsal (Cem)

Tráiler de la serie Yakamoz S-245

Dónde ver la serie Yakamoz S-245, según la zona geográfica