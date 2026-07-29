Netflix tiene la serie de suspenso y ciencia ficción turca que atrapa por su excelente argumento. Una serie que no podrás dejar de mirar en solo 7 capíutlos, se trata de Yakamoz S-245.
Netflix posee la apasionante serie turca de 7 capítulos a la que le sobra acción
Netflix tiene la serie de suspenso y ciencia ficción turca que atrapa por su excelente argumento. Una serie que no podrás dejar de mirar en solo 7 capíutlos
Yakamoz S-245 es la serie turca que presenta un mundo apocalíptico en el que la vida exterior solo es posible de noche y el resto del tiempo en un submarino.
Se trata de una ficción de suspense y ciencia ficción basada en la novela polaca The Old Axolotl escrita por Jack Dukaj. Para ubicar el estilo, está ambientada en el mismo universo de El camino de la noche (Into the Night), una producción disponible en Netflix.
En esta ocasión también descubriremos un mundo apocalíptico en el que la vida en el exterior solo es posible de noche y el resto del tiempo se tiene que pasar en un espacio tan angosto como un submarino.
Pero que nadie se despiste, porque más allá de la realidad distópica que se muestra, Yakamoz S-245 es una vertiginosa aventura repleta de acción.
Netflix: de qué trata la serie Yakamoz S-245
Yakamoz S-245 es una serie thriller que se basa en el fenómeno natural de sol y sus erupciones solares que se vuelven mortales cuando llegan a la Tierra, haciendo así la vida bastante compleja cuando ocurre este fenómeno.
La historia sigue a un grupo de marinero que se dedican a investigar lo que está sucediendo en el mar. Sin embargo, la tensión entre ellos aumenta cuando sale a la luz la verdadera naturaleza de este variopinto equipo de investigación.
Arman, un instructor de buceo y biólogo de espíritu libre, está a punto de unirse a una misión de investigación en un submarino. Sin embargo, cuando la Tierra se ve amenazada por una catástrofe natural, Arman y su tripulación de científicos deben abordar un submarino militar para sobrevivir.
Mientras intentan descubrir qué está pasando en el planeta y cuál es la verdadera misión de la nave, la tensión comienza a aumentar entre los equipos, en especial entre Arman y el segundo al mando, Umut.
Netflix: reparto de la serie Yakamoz S-245
- Kivanç Tatlitug (Arman)
- Özge Özpirinçci (Defne)
- Ece Çesmioglu (Yonca)
- Ertan Saban (Umut)
- Mustafa Ersin Arici (Atlán)
- Ecem Uzun (Rana)
- Onur Unsal (Cem)
Tráiler de la serie Yakamoz S-245
Dónde ver la serie Yakamoz S-245, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Yakamoz S-245 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Yakamoz S-245 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Yakamoz S-245 se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: tiene la serie turca de ciencia ficción y suspenso Yakamoz S-245.
- Trama: ambientada en un mundo apocalíptico, sigue a tripulantes de un submarino militar que investigan una catástrofe solar.