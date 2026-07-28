Netflix siempre apuesta a las producciones turcas porque son de las preferidas por el gran público. Esta serie es una gran historia muy valorada por la crítica, se trata de Nos conocimos en Estambul.
Netflix te atrapará con la serie turca mejor valorada de los últimos tiempos
Netflix siempre apuesta a las producciones turcas porque son de las preferidas por el gran público. Esta serie es una gran historia muy valorada por la crítica
La historia se sitúa en Estambul y cuenta la historia de un grupo de personajes de contextos socioculturales completamente distintos que se encuentran en peculiares circunstancias.
Esta serie independiente pasó desapercibida en su estreno en 2020, pero es hora de darle una oportunidad. Esta es la historia de un grupo de personajes únicos cuyas historias se desenvuelven en Estambul y se conectan de formas inesperadas, con un desmayo que lleva a una mujer al doctor y que poco a poco va mostrando distintas realidades socioculturales, religiosas y geográficas, además de la importancia de no reprimir las emociones.
Netflix: de qué trata la serie Nos conocimos en Estambul
La serie narra la historia de Meryem, una limpiadora a tiempo parcial, que procede de una familia conservadora residente en las afueras de Estambul. Al ver que sufre desmayos a menudo y consulta a Peri, una psiquiatra cuya personalidad es completamente opuesta a la de Meryem: es educada, rica y secular, y tiene opiniones negativas sobre las personas abiertamente religiosas.
Peri también visita a un terapeuta, con quien se queja del creciente conservadurismo en la sociedad turca.
La serie cuenta con una gran variedad de personajes, entre ellos un playboy rico pero deprimido, una actriz de telenovelas, una familia kurda de clase media, una víctima de violación, un intelectual, un ex soldadoby un hodja y su hija lesbiana.
De alguna manera, todos están conectados a través de Meryem, y juntos son un reflejo la diversidad de la sociedad turca.
Netflix: reparto de la serie Nos conocimos en Estambul
- Öykü Karayel como Meryem
- Fatih Artman como Yasin
- Funda Eryiit como Ruhiye
- Defne Kayalar como Peri
- Settar Tanröen como Ali Sadi
- Tülin Özen como Gülbin
- Gökhan Yklkan como Hilmi
- Alican Yücesoy como Sinan
Tráiler de la serie Nos conocimos en Estambul
Dónde ver la serie Nos conocimos en Estambul, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Ethos se puede ver en Netflix.
- España: Nos conocimos en Estambul se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: la plataforma suma una serie turca aclamada por la crítica, ambientada en Estambul, que explora diversas realidades socioculturales.
- Trama: la historia sigue a Meryem, una limpiadora de origen conservador, y su relación con Peri, una psiquiatra secular, conectando diversas vidas en la ciudad.