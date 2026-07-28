Netflix te atrapará con la serie turca mejor valorada de los últimos tiempos

Netflix: de qué trata la serie Nos conocimos en Estambul

La serie narra la historia de Meryem, una limpiadora a tiempo parcial, que procede de una familia conservadora residente en las afueras de Estambul. Al ver que sufre desmayos a menudo y consulta a Peri, una psiquiatra cuya personalidad es completamente opuesta a la de Meryem: es educada, rica y secular, y tiene opiniones negativas sobre las personas abiertamente religiosas.

Peri también visita a un terapeuta, con quien se queja del creciente conservadurismo en la sociedad turca.

La serie cuenta con una gran variedad de personajes, entre ellos un playboy rico pero deprimido, una actriz de telenovelas, una familia kurda de clase media, una víctima de violación, un intelectual, un ex soldadoby un hodja y su hija lesbiana.

De alguna manera, todos están conectados a través de Meryem, y juntos son un reflejo la diversidad de la sociedad turca.

Netflix: reparto de la serie Nos conocimos en Estambul

Öykü Karayel como Meryem

Fatih Artman como Yasin

Funda Eryiit como Ruhiye

Defne Kayalar como Peri

Settar Tanröen como Ali Sadi

Tülin Özen como Gülbin

Gökhan Yklkan como Hilmi

Alican Yücesoy como Sinan

Tráiler de la serie Nos conocimos en Estambul

Dónde ver la serie Nos conocimos en Estambul, según la zona geográfica