Blade Runner 2099: primer avance y fecha de estreno oficial de la serie

Cincuenta años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, aunque no a manos de la humanidad. Cora, una fugitiva que hace un último intento por dejar de huir, asume una última identidad: la de un blade runner. Obligada a aliarse con Olwen, un replicante a tan solo unos días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar su frágil ciudad.

Dimitri Abold (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) y Lewis Gribben (Somewhere Boy) forman parte del elenco principal junto a las estrellas Michelle Yeoh y Hunter Schafer. Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (A Gentleman in Moscow), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa) y Maurizio Lombardi (Ripley) participan como estrellas invitadas recurrentes.

Los ocho episodios de la serie se estrenarán el 25 de noviembre de 2026, exclusivamente en Prime Video. Prime Video

Silka Luisa se desempeña como showrunner y productora ejecutiva de Blade Runner 2099, junto con Ridley Scott; Andrew Kosove y Broderick Johnson, Cofundadores de Alcon Entertainment; Ben Roberts, Presidente de Televisión de Alcon; David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions; Tom Spezialy; Richard Sharkey; Michael Green; Cynthia Yorkin; Frank Giustra e Isa Dick Hackett. Jonathan van Tulleken (Shogun) funge como productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios de esta serie limitada. Steven Johnson participa como coproductor ejecutivo.