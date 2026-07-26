Qué nuevos personajes se suman a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video

El primer avance que se compartió de esta serie reveló el tono más oscuro que tendrá la misma y algunos de los momentos más épicos de la tercera temporada. Por ejemplo, mientras la misión de Sauron para forjar el Anillo Único entra de lleno en acción, su objetivo de controlar toda la Tierra Media amenaza a cada uno de sus reinos, obligando la formación de nuevas alianzas con el fin de detenerlo, algunas de estas tan inesperadas como incómodas.

Durante el panel, también se revelaron los nuevos personajes que interpretarán varios actores previamente anunciados:

Eddie Marsan interpretará a "Thrain", el hermano mayor del rey Durin IV.

Andrew Richardson dará vida a "Anarion", el hijo menor de Elendil y hermano de Isildur.

Adam Young interpretará a "Marnûkh", un misterioso orco que quizá no sea lo que parece.

Quienes se suman a los dos personajes presentados a principios de esta semana: Jamie Campbell Bower como "Celeborn", el esposo desaparecido de Galadriel, y Zubin Varla como "Khamûl el Oriental”, originario de Rhûn.

Los primeros cuatro episodios de la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poderse estrenarán el 11 de noviembre de 2026. El quinto y sexto episodios estarán disponibles el 18 de noviembre, mientras que los dos capítulos finales de la temporada llegarán el 25 de noviembre.

¿De qué tratará la tercera temporada?

En la tercera temporada, la Tierra Media está en guerra. Han pasado cinco años desde la caída de Eregion. Los ejércitos de Sauron han marchado por todo el mundo, conquistando todo lo que encuentran a su paso y sólo unos cuantos bastiones aislados se interponen entre el Señor Oscuro y la victoria total: Khazad-dûm, donde los enanos permanecen resguardados en las profundidades de sus salones dentro de las montañas, y los reinos élficos de Lindon y Rivendel, protegidos por sus Tres Anillos. Pero, en las profundidades de Mordor, dentro de la recién concluida torre de Barad-dûr, el Señor Oscuro trabaja día y noche, obsesionado con dominar un poder que sea capaz de someter a los últimos de sus enemigos: Un Anillo para gobernarlos a todos...Ahora, todos los pueblos libres de la Tierra Media (enanos, elfos, hombres y magos por igual)deberán encontrar la manera de unirse en una carrera contra el tiempo para impedir que Sauron alcance su objetivo de dominar toda forma de vida.

La nueva temporada de Los Anillos del Poder llegará a Prime Video en noviembre. Prime Video

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder es producida por los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay. A ellos se suman los productores ejecutivos Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la productora ejecutiva y directora Charlotte Brändström. Matthew Penry-Davey es productor, mientras que Ally O'Leary, Tim Keene y Andrew Lee participan como coproductores.

Los 16 episodios correspondientes a las dos primeras temporadas están disponibles exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios, en múltiples idiomas.