Uno de los libros más exitosos del mundo es "El señor de los anillos" de J. R. R. Tolkien. A principios de los años 2000, esta historia fue llevada al cine, y en los últimos años se estrenó una serie que funciona a modo de precuela.
Cuándo se estrena la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: los anillos del poder"
Desde Prime Video han anunciado que la nueva tanda de episodios no se estrenará en 2027 como se había especulado, lo hará antes. A continuación los detalles
Hasta el momento se han estrenado dos temporadas de esta serie, y pronto Prime Video sumará a su catálogo la tercera temporada. A continuación todos los detalles de este estreno.
¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder"?
La tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" se estrenará en la plataforma Prime Video el 11 de noviembre de 2026. Tras los eventos de la segunda entrega, esta nueva tanda de episodios abordará el apogeo de la guerra de los elfos contra Sauron, mostrando al Señor Oscuro forjando el Anillo Único.
La confirmación de la fecha de estreno de la tercera temporada de esta serie llegó con una imagen donde se lo puede ver a Sauron, interpretado por Charlie Vickers, luciendo una corona durante el evento Upfronts en Nueva York.
Hasta el momento se sabe que esta nueva temporada avanzará varios años a nivel temporal y con respecto a los eventos previos. Esta producción acompaña a los protagonistas frente al resurgimiento del mal y aborda escenarios que abarcan desde las profundidades de las Montañas Nubladas, los bosques de la capital élfica Lindon, el reino insular de Númenor y otros lugares diseñados para dejar huella.
También se sabe que la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos del poder" está a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners y productores ejecutivos, junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström, con Matthew Penry-Davey en la producción y Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee como coproductores. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.