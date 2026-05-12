Cuándo se estrena la tercera temporada de la serie "El señor de los anillos: los anillos del poder"

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos de poder"?

La tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" se estrenará en la plataforma Prime Video el 11 de noviembre de 2026. Tras los eventos de la segunda entrega, esta nueva tanda de episodios abordará el apogeo de la guerra de los elfos contra Sauron, mostrando al Señor Oscuro forjando el Anillo Único.

La confirmación de la fecha de estreno de la tercera temporada de esta serie llegó con una imagen donde se lo puede ver a Sauron, interpretado por Charlie Vickers, luciendo una corona durante el evento Upfronts en Nueva York.

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Hasta el momento se sabe que esta nueva temporada avanzará varios años a nivel temporal y con respecto a los eventos previos. Esta producción acompaña a los protagonistas frente al resurgimiento del mal y aborda escenarios que abarcan desde las profundidades de las Montañas Nubladas, los bosques de la capital élfica Lindon, el reino insular de Númenor y otros lugares diseñados para dejar huella.

También se sabe que la tercera temporada de "El señor de los anillos: los anillos del poder" está a cargo de J.D. Payne y Patrick McKay como showrunners y productores ejecutivos, junto a Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la directora Charlotte Brändström, con Matthew Penry-Davey en la producción y Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee como coproductores. La serie es una producción de Amazon MGM Studios.