Prime Video 2026: Dolores Fonzi brilla en la mítica serie basada en un best seller de Isabel Allende

La épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. Las pasiones, las luchas y los secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su amada nieta hacia bandos opuestos.

Las pasiones, luchas y secretos de la familia Trueba abarcan un siglo de violentos cambios sociales, culminando en una crisis que lanza al orgulloso y tiránico patriarca y a su adorada nieta hacia lados opuestos del conflicto.

Esta ambiciosa producción logra transmitir la belleza y la magia de la historia sin detrimento alguno -al contrario- de la calidad del texto.

La narración se concentra en las mujeres: es Alba, una joven que acaba de salir del infierno, quien encuentra los diarios de su abuela Clara, los cuadernos donde escribía desde niña la vida cotidiana de la familia Del Valle. Clara era “especial”, veía el futuro y era capaz de mover objetos sin tocarlos.

Prime Video: de qué trata la película La casa de los espíritus

La casa de los espíritus es una serie drama inspirada en la exitosa novela homónima de Isabel Allende. Ambientada en un país desconocido de Sudamérica, a lo largo de un siglo, la ficción sigue a los Trueba.

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Una familia donde las luchas de poder, los amores prohibidos, las pasiones y los secretos están a la orden del día.

Un clan que verá cómo el orgulloso patriarca y su nieta toman caminos distintos, rompiendo los lazos que les habían unido hasta entonces.

Prime Video: reparto de la serie La casa de los espíritus

Alfonso Herrera

Dolores Fonzi

Nicole Wallace

Juan Pablo Raba

Eduard Fernández

Maribel Verdú

Tráiler de la serie La casa de los espíritus