Prime Video: Gerard Butler brilla con una película cargada de acción

Un tipo que huye para salvar su vida, provoca su arresto y posterior encierro en una comisaría local. Un borracho que ha provocado un accidente es encerrado, al mismo tiempo, en la misma comisaría.

Ambos están conectados, y la comisaría se convertirá en una auténtico escenario de guerra en el que una policía novata parece ser la única que puede hacer frente a la ola de criminales que irán desfilando a lo largo de la noche.

Prime Video: de qué trata la película Juego de asesinos

Una comisaría de policía de un pequeño pueblo se convierte en el improbable campo de batalla entre un asesino a sueldo, una inteligente policía novata y un estafador que busca refugio tras las rejas sin ningún lugar al que huir.

juego

Atravesando el desierto de Nevada en un vehículo acribillado a tiros, el estafador Teddy Murretto (Frank Grillo) trama un plan para esconderse del letal sicario Bob Viddick (Gerard Butler): agrede a la agente novata Valerie Young (Alexis Louder), para que lo detengan y le metan preso en la comisaría.

Pero la cárcel no puede proteger a Murretto por mucho tiempo. Viddick se las ingenia para ser detenido también, esperando su momento en una celda cercana hasta que pueda completar su misión.

Cuando la llegada de un asesino de la competencia (Toby Huss) desencadena el caos, las crecientes amenazas obligan a Viddick a ser creativo si quiere terminar el trabajo y escapar de la compleja situación.

Prime Video: reparto de Juego de asesinos

Gerard Butler

Frank Grillo

Toby Huss

Ryan O'Nan

Tráiler de la película Juego de asesinos