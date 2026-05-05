Tragedia en la ruta: murió atrapado en su auto luego de chocar contra un camión

Accidente fatal en Córdoba: los detalles del siniestro

La víctima, un hombre de 31 años oriundo de Santiago del Estero, circulaba en un auto Volkswagen Fox. Por causas que aún se intentan establecer, chocó contra un camión Fiat 150 que transportaba una carga de soja.

Debido a la magnitud del impacto, el conductor quedó atrapado en el habitáculo. Pese a la llegada de los servicios de emergencia y el trabajo de rescate, los médicos constataron el fallecimiento del joven en el lugar de la tragedia.

La justicia local y los peritos accidentológicos trabajan en la ruta para determinar las circunstancias exactas del choque. Por ahora, se investiga si factores como la visibilidad, la velocidad o una falla mecánica desencadenaron el fatal desenlace.

muerte, cordoba El fallecido era un reconocido médico.

Una vez más, este hecho alerta a las autoridades sobre la seguridad vial en las rutas, especialmente en los tramos en los que circula el transporte de carga pesada.

Quién era el reconocido médico fallecido

Jorge Talavera era oriundo del barrio Ampliación Mariano Moreno, y la noticia de su fallecimiento generó profundo dolor en la comunidad de General Deheza, donde Talavera se desempeñaba profesionalmente.

unidad de General Deheza, donde Talavera se desempeñaba profesionalmente. Desde la Municipalidad emitieron un comunicado para lamentar su fallecimiento y acompañar a sus seres queridos.

"Queremos expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Jorge Talavera, joven médico, dedicado, que ejerció su profesión con vocación, compromiso y una enorme calidad humana. Su paso por la comunidad deja una huella imborrable en cada persona a la que cuidó", sostiene el escrito.