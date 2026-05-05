Pronóstico del tiempo: anticiparon posible viento Zonda en el llano y una máxima de 30 grados

Además, se espera que durante la tarde sople viento Zonda en Malargüe, para donde rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda e ingreso de frente frío

La especialista destacó que las condiciones del miércoles serán de importancia para los mendocinos, ya que existe la probabilidad que el viento Zonda baje al llano a partir del mediodía.

Como consecuencia de esto, se espera un aumento de la temperatura, y luego de un amanecer que rondará los 10 grados, la máxima llegará a 30 grados debido a la incidencia del viento Zonda en el Gran Mendoza.

viento zonda mendoza.jpg El viento Zonda podría soplar desde el mediodía del miércoles hasta la tarde, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Según detalló Elizabeth Naranjo Tamayo, las ráfagas el viento Zonda podrían soplar hasta la tarde, pero luego comenzará a soplar el viento sur por la llegada del frente frío, con ráfagas que serán de moderadas a fuertes.

Como si esto fuese poco, desde la noche del miércoles y hasta parte de la mañana del jueves se esperan lluvias en el Gran Mendoza y en la Zona Este, además de nevadas en toda la cordillera.

El pronóstico del tiempo indica que desde el mediodía del jueves las condiciones comenzarán a mejorar.