El pronóstico del tiempo indica que esta semana estará marcada por diferentes eventos meteorológicos, pero el que más preocupa es el viento Zonda que se espera para el miércoles y que podría bajar al llano. Luego ingresará un frente frío con fuertes ráfagas de viento del sur.
Pronóstico del tiempo: anticiparon posible viento Zonda en el llano y una máxima de 30 grados
Este martes se espera que sea agradable con ascenso de la temperatura en la tarde. El pronóstico del tiempo advierte sobre posible viento Zonda el miércoles
La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a radio Nihuil que este martes será un día muy parecido al lunes, con un amanecer fresco pero hacia la tarde se espera un ascenso de temperatura y la máxima llegará a los 25 grados.
Además, se espera que durante la tarde sople viento Zonda en Malargüe, para donde rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.
Pronóstico del tiempo con viento Zonda e ingreso de frente frío
La especialista destacó que las condiciones del miércoles serán de importancia para los mendocinos, ya que existe la probabilidad que el viento Zonda baje al llano a partir del mediodía.
Como consecuencia de esto, se espera un aumento de la temperatura, y luego de un amanecer que rondará los 10 grados, la máxima llegará a 30 grados debido a la incidencia del viento Zonda en el Gran Mendoza.
Según detalló Elizabeth Naranjo Tamayo, las ráfagas el viento Zonda podrían soplar hasta la tarde, pero luego comenzará a soplar el viento sur por la llegada del frente frío, con ráfagas que serán de moderadas a fuertes.
Como si esto fuese poco, desde la noche del miércoles y hasta parte de la mañana del jueves se esperan lluvias en el Gran Mendoza y en la Zona Este, además de nevadas en toda la cordillera.
El pronóstico del tiempo indica que desde el mediodía del jueves las condiciones comenzarán a mejorar.