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Para el miércoles

Pronóstico del tiempo: anticiparon posible viento Zonda en el llano y una máxima de 30 grados

Este martes se espera que sea agradable con ascenso de la temperatura en la tarde. El pronóstico del tiempo advierte sobre posible viento Zonda el miércoles

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El viento Zonda podría bajar al llano durante la tarde del miércoles, y lo seguirá un frente frío, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El viento Zonda podría bajar al llano durante la tarde del miércoles, y lo seguirá un frente frío, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

El pronóstico del tiempo indica que esta semana estará marcada por diferentes eventos meteorológicos, pero el que más preocupa es el viento Zonda que se espera para el miércoles y que podría bajar al llano. Luego ingresará un frente frío con fuertes ráfagas de viento del sur.

La meteoróloga Elizabeth Naranjo Tamayo detalló a radio Nihuil que este martes será un día muy parecido al lunes, con un amanecer fresco pero hacia la tarde se espera un ascenso de temperatura y la máxima llegará a los 25 grados.

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El pron&oacute;stico del tiempo anticipa una m&aacute;xima de 25 grados para este martes. Imagen ilustrativa.

El pronóstico del tiempo anticipa una máxima de 25 grados para este martes. Imagen ilustrativa.

Además, se espera que durante la tarde sople viento Zonda en Malargüe, para donde rige una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo con viento Zonda e ingreso de frente frío

La especialista destacó que las condiciones del miércoles serán de importancia para los mendocinos, ya que existe la probabilidad que el viento Zonda baje al llano a partir del mediodía.

Como consecuencia de esto, se espera un aumento de la temperatura, y luego de un amanecer que rondará los 10 grados, la máxima llegará a 30 grados debido a la incidencia del viento Zonda en el Gran Mendoza.

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El viento Zonda podr&iacute;a soplar desde el mediod&iacute;a del mi&eacute;rcoles hasta la tarde, seg&uacute;n el pron&oacute;stico del tiempo. Imagen ilustrativa.

El viento Zonda podría soplar desde el mediodía del miércoles hasta la tarde, según el pronóstico del tiempo. Imagen ilustrativa.

Según detalló Elizabeth Naranjo Tamayo, las ráfagas el viento Zonda podrían soplar hasta la tarde, pero luego comenzará a soplar el viento sur por la llegada del frente frío, con ráfagas que serán de moderadas a fuertes.

Como si esto fuese poco, desde la noche del miércoles y hasta parte de la mañana del jueves se esperan lluvias en el Gran Mendoza y en la Zona Este, además de nevadas en toda la cordillera.

El pronóstico del tiempo indica que desde el mediodía del jueves las condiciones comenzarán a mejorar.

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