Alerta por ciclogénesis en Argentina: lluvias torrenciales y vientos de 100 km/h

Aunque la semana comenzó con anomalías térmicas negativas (entre -1 °C y -3 °C por debajo de lo normal), la transición hacia el jueves marcará el inicio del proceso de formación de un centro de baja presión.

El período crítico: jueves 7 al sábado 9 de mayo

Los expertos advierten que el mayor impacto se sentirá en la segunda mitad de la semana. Las zonas que deben extremar precauciones son la Provincia de Buenos Aires, el estuario del Río de la Plata y la costa del norte patagónico.

Lluvias extremas: Se estiman acumulados de entre 50 mm y 100 mm . Las anomalías de precipitación muestran excesos de hasta 50 mm por encima de lo normal para esta época del año en la región pampeana.

Se estiman acumulados de entre . Las anomalías de precipitación muestran excesos de hasta para esta época del año en la región pampeana. Vientos con fuerza de temporal: La profundización del centro de baja presión generará ráfagas violentas. En zonas costeras del sur bonaerense y el noreste patagónico, los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 80 km/h y 100 km/h.

El fenómeno climático, según advierten los expertos, podría provocar anegamientos repentinos, caída de árboles y complicaciones logísticas severas en áreas urbanas y rurales.

Impacto en el campo y nuevo descenso térmico

Para el sector agropecuario, la ciclogénesis es una moneda de dos caras. Si bien representa una recarga hídrica fundamental para los suelos, el riesgo de excesos hídricos y anegamientos en plena cosecha es real. El transporte de granos podría verse paralizado por el estado de los caminos tras las lluvias torrenciales previstas.

Además, una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el Océano Atlántico, abrirá la puerta a una nueva masa de aire frío, provocando un marcado descenso de las temperaturas hacia el próximo domingo.