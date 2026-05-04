El otoño en Argentina no da tregua. Según los sistemas del Servicio Meteorológico Nacional y el modelo de pronóstico ECMWF (conocido como el modelo europeo) ya hay señales claras del desarrollo de una ciclogénesis de alto impacto para mediados de esta semana en Argentina.
Alerta por ciclogénesis en Argentina: lluvias torrenciales y vientos de 100 km/h
Tras un inicio de mayo marcado por heladas generalizadas, el otoño se vuelve "explosivo". Los modelos meteorológicos confirman la formación de un proceso de ciclogénesis que afectará a gran parte del país
De las heladas al "ojo" de la tormenta: el cambio de masa de aire
La estabilidad que domina este lunes y martes es solo la calma antes de la tormenta. Según los últimos datos, el avance de aire templado y muy húmedo desde el norte chocará con el remanente frío, generando una atmósfera altamente inestable.
Aunque la semana comenzó con anomalías térmicas negativas (entre -1 °C y -3 °C por debajo de lo normal), la transición hacia el jueves marcará el inicio del proceso de formación de un centro de baja presión.
El período crítico: jueves 7 al sábado 9 de mayo
Los expertos advierten que el mayor impacto se sentirá en la segunda mitad de la semana. Las zonas que deben extremar precauciones son la Provincia de Buenos Aires, el estuario del Río de la Plata y la costa del norte patagónico.
- Lluvias extremas: Se estiman acumulados de entre 50 mm y 100 mm. Las anomalías de precipitación muestran excesos de hasta 50 mm por encima de lo normal para esta época del año en la región pampeana.
- Vientos con fuerza de temporal: La profundización del centro de baja presión generará ráfagas violentas. En zonas costeras del sur bonaerense y el noreste patagónico, los vientos podrían alcanzar velocidades de entre 80 km/h y 100 km/h.
El fenómeno climático, según advierten los expertos, podría provocar anegamientos repentinos, caída de árboles y complicaciones logísticas severas en áreas urbanas y rurales.
Impacto en el campo y nuevo descenso térmico
Para el sector agropecuario, la ciclogénesis es una moneda de dos caras. Si bien representa una recarga hídrica fundamental para los suelos, el riesgo de excesos hídricos y anegamientos en plena cosecha es real. El transporte de granos podría verse paralizado por el estado de los caminos tras las lluvias torrenciales previstas.
Además, una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el Océano Atlántico, abrirá la puerta a una nueva masa de aire frío, provocando un marcado descenso de las temperaturas hacia el próximo domingo.