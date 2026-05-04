El Arzobispado explicó que restringió celulares en los colegios para recuperar vínculos humanos

celulares alumnos escuelas dge.jpg El Arzobispado explicó que la restricción del uso de celulares, pretende mejorar las relaciones interpersonales y favorecer la concentración en el aprendizaje áulico.

No erradica de lleno el uso de los celulares, pero si lo restringe: "No usamos la palabra prohibir porque no es que digamos 'no vamos a usar más ese dispositivo', sino que lo vamos a restringir a un uso educativo", explicó Fernando Bertonati, apoderado legal de los colegios del Arzobispado, días atrás en radio Nihuil.

La medida que se implementa desde este mes aplica para 10 colegios y un jardín maternal: Instituto Nuestra Señora del Rosario (Lavalle), Instituto San Vicente de Paul (San Martín), Colegio San Pío X (San Martín), Colegio Nuestra Señora del Rosario (Godoy Cruz), Instituto Nuestra Señora del Santísimo Rosario (Ingeniero Giagnoni), Instituto Virgen del Carmen de Cuyo (Maipú), Instituto San Miguel (Las Heras), Colegio Medalla Milagrosa (Junín), Instituto Comercial Pío X (Tunuyán), Instituto San Vicente Ferrer (Godoy Cruz) y el Jardín Maternal Hogarcito de Belén (Guaymallén).

Los beneficios de restringir el uso de celulares

En el documento se resaltan los beneficios de la restricción del uso de celulares, tanto para los alumnos, como para el sistema educativo.

celulares escuela dge El Arzobispado explicó que no se trata de una prohibición del uso de celulares, sino de una restricción.

Aumento de la atención y concentración: busca mitigar la desatención y desconcentración que el uso excesivo de dispositivos puede generar.

busca mitigar la desatención y desconcentración que el uso excesivo de dispositivos puede generar. Fortalecimiento del proceso de enseñanza: al eliminar las distracciones del celular, se pretende que los estudiantes concentren sus esfuerzos en los aprendizajes durante el tiempo áulico.

al eliminar las distracciones del celular, se pretende que los estudiantes concentren sus esfuerzos en los aprendizajes durante el tiempo áulico. Aprovechamiento del tiempo: la medida se ve como una oportunidad para utilizar mejor el tiempo escolar en favor del desarrollo académico.

Menos celulares y más "cultura del encuentro"