El Arzobispado explicó que restringió celulares en los colegios para recuperar vínculos humanos

Una semana después de avanzar con la restricción de celulares en los 10 colegios que dependen del Arzobispado, el obispo Marcelo Colombo envió una circular explicando en detalle las razones de esa medida. Entre varios argumentos aseguró que al disminuir las distracciones digitales, se busca fomentar la cultura del encuentro presencial y mejorar el rendimiento académico.
En la circular 10/26 se marca la necesidad de proteger a los menores de riesgos tecnológicos y promover vínculos humanos basados en la cercanía física y espiritual.
El comunicado que está dirigido a docentes y padres, reconoce la utilidad de las herramientas digitales, pero enfatiza que la inteligencia artificial y los celulares nunca deben sustituir el pensamiento propio ni la formación integral.
No erradica de lleno el uso de los celulares, pero si lo restringe: "No usamos la palabra prohibir porque no es que digamos 'no vamos a usar más ese dispositivo', sino que lo vamos a restringir a un uso educativo", explicó Fernando Bertonati, apoderado legal de los colegios del Arzobispado, días atrás en radio Nihuil.
La medida que se implementa desde este mes aplica para 10 colegios y un jardín maternal: Instituto Nuestra Señora del Rosario (Lavalle), Instituto San Vicente de Paul (San Martín), Colegio San Pío X (San Martín), Colegio Nuestra Señora del Rosario (Godoy Cruz), Instituto Nuestra Señora del Santísimo Rosario (Ingeniero Giagnoni), Instituto Virgen del Carmen de Cuyo (Maipú), Instituto San Miguel (Las Heras), Colegio Medalla Milagrosa (Junín), Instituto Comercial Pío X (Tunuyán), Instituto San Vicente Ferrer (Godoy Cruz) y el Jardín Maternal Hogarcito de Belén (Guaymallén).
Los beneficios de restringir el uso de celulares
En el documento se resaltan los beneficios de la restricción del uso de celulares, tanto para los alumnos, como para el sistema educativo.
- Aumento de la atención y concentración: busca mitigar la desatención y desconcentración que el uso excesivo de dispositivos puede generar.
- Fortalecimiento del proceso de enseñanza: al eliminar las distracciones del celular, se pretende que los estudiantes concentren sus esfuerzos en los aprendizajes durante el tiempo áulico.
- Aprovechamiento del tiempo: la medida se ve como una oportunidad para utilizar mejor el tiempo escolar en favor del desarrollo académico.
Menos celulares y más "cultura del encuentro"
- Fomento de relaciones interpersonales reales: inspirados en el Papa Francisco, se busca promover encuentros con presencia física y cercanía, en lugar de relaciones mediadas exclusivamente por pantallas.
- Fortalecimiento de lazos humanos: el objetivo es que las escuelas sean "redes de vida, de esperanza y de encuentro" donde se fortalezcan los vínculos humanos genuinos.
- Relaciones "al estilo de Jesús": se busca favorecer nuevas formas de relacionarse que reflejen la pedagogía de Dios, quien se hizo carne para habitar entre nosotros.