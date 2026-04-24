Ley de Tránsito: ¿es legal usar el soporte del celular en el parabrisas?

El vacío legal se llena con el concepto de obstrucción visual:

El riesgo: si el soporte está ubicado en el centro del parabrisas de modo que reduzca el campo visual del conductor hacia la calzada, un agente de tránsito puede considerar que estás infringiendo la norma de seguridad.

si el soporte está ubicado en el centro del parabrisas de modo que reduzca el campo visual del conductor hacia la calzada, un agente de tránsito puede considerar que estás infringiendo la norma de seguridad. La prohibición absoluta: lo que sí es motivo de multa directa es manipular el teléfono mientras el auto está en movimiento (incluso en un semáforo). El celular en el soporte debe usarse exclusivamente para navegación por voz o consulta visual rápida sin contacto manual.

Se da un caso similar al de la colocación de antenas de Wifi que también está contemplado con sanciones viales si se hace de manera incorrecta.

¿Dónde colocar el soporte del cellar para evitar sanciones viales?

Para que no te multen, la clave es la ubicación. Los especialistas sugieren evitar el centro del vidrio y optar por:

Soportes de rejilla: se encastran en las salidas de aire acondicionado. Al no estar en el parabrisas, no hay argumento de obstrucción visual.

se encastran en las salidas de aire acondicionado. Al no estar en el parabrisas, no hay argumento de obstrucción visual. Esquina inferior izquierda: pegado al parante del conductor, donde el campo de visión ya está limitado por la estructura del auto y no afecta la vista frontal.

pegado al parante del conductor, donde el campo de visión ya está limitado por la estructura del auto y no afecta la vista frontal. Soportes de tablero: aquellos que se adhieren a la superficie plástica por encima de la radio.

Más allá de lo legal, existe un riesgo de seguridad vial: un soporte de mala calidad que se despega en una curva puede provocar una reacción instintiva del conductor por querer "atajar" el teléfono, provocando un accidente. En Mendoza, los controles viales suelen poner la lupa en esto durante los operativos de fin de semana.

Tip de ahorro: la multa por "distracción al conducir" es una de las más comunes. Si usás el celular como GPS, configurá la ruta antes de arrancar. Una vez que el auto se mueve, tocar la pantalla -aunque esté en el soporte- ya se considera una falta.

Ley de tránsito soporte del celular 2 Llevar el celular pegado al parabrisas es motivo de sanción vial.

¿De cuánto es la multa por usar mal el celular en el auto?

Para el caso del uso del celular al volante en Mendoza, la normativa es estricta y los valores se han actualizado para 2026 en base a la Ley Impositiva provincial.

En Mendoza, el valor de la Unidad Fija (UF) para el año 2026 se estableció en $500. Esto impacta directamente en las multas, que se categorizan según su gravedad:

Categoría: el uso del teléfono celular al volante (al igual que tomar mate o no usar el cinturón) es considerado una falta gravísima .

Monto en Unidades Fijas: esta infracción se sanciona con 1.000 UF .

Costo total: la multa asciende a $500.000 .

Pago voluntario: si el infractor realiza el pago dentro de los tres días hábiles posteriores a la multa, puede acceder a un descuento del 40%, quedando el monto en $300.000.

Si además de usar el celular el conductor comete otra infracción simultánea (como no tener la RTO vigente), se produce un concurso de faltas. En este caso, la sanción sube a 1.500 UF, lo que equivale a $750.000 ($450.000 con descuento).

Hay que distinguir que en lugares como Buenos Aires y Santa Fé las UF están "atadas" al precio de la nafta, por eso las multas se actualizan mes a mes.