Ley de Tránsito: ¿Qué pasa si choco en un barrio privado?

Detenerse e intercambiar datos con el otro conductor (licencia, seguro).

Llamar a la Policía si es necesario.

Recabar pruebas (cámaras, testigos) y notificar a tu seguro (aunque creas que no eres culpable).

Recordar que la responsabilidad recaerá en el conductor culpable, aunque la empresa de seguridad podría ser responsable si su negligencia (mala vigilancia, por ejemplo) fue causal del accidente, según jurisprudencia y abogados especializados del sitio Breit abogados, puede ser así.

Además hay que tener en cuenta:

Mantener la calma: detenerse en un lugar seguro y verificar que no haya heridos.

Intercambio de datos: pedir al otro conductor su licencia de conducir, datos del seguro y del vehículo, y otorgar los propios, como en la vía pública.

Llamar a la Policía: en caso de que no haya acuerdo o se hubieran producidos daños importantes, interviene la policía para labrar un acta, según la ley de tránsito argentina.

Reunir pruebas: Además de los registros de las cámaras de seguridad y testimonios de vecinos o personal de seguridad. Los registros de entrada/salida y el reglamento interno son claves, según Breit Abogados.

Notifica a tu seguro antes de las 72 horas, incluso si crees que el otro tiene la culpa.

Choque en Barrio Privado

Responsabilidad del barrio privado

Responsabilidad de la administración/seguridad: a diferencia de la calle, en un barrio privado la seguridad y la administración tienen un rol que cumplir. Si el accidente se debió a una falla en el control de acceso, velocidad o vigilancia (ej. un intruso), les podría caber responsabilidad por negligencia, también según Breit Abogados

Además la normativa interna del barrio generalmente establece pautas de velocidad y conducta que, si no se cumplen, pueden agravar la culpa del conductor responsable. Un caso particular podría ser el de un menor que no tiene edad para conducir una bicicleta que esté invlucrado en el accdiente.

Responsabilidad Civil: el conductor que causó el choque (por imprudencia, velocidad excesiva u otra falta) será responsable de los daños materiales y/o físicos, tal como en la vía pública, según la ley de tránsito y la jurisprudencia.

En caso de no haber acuerdo, se iniciarán acciones legales para reclamar los daños.

En pocas palabras, en un choque en un barrio privado se debe actuar como si fuera una calle normal, pero guardando toda la evidencia que vincule al barrio (cámaras, seguridad) para poder reclamar a quien corresponda, incluyendo a la administración si hubo negligencia.