La Laguna del Diamante ya tiene su propio sello postal oficial del Correo Argentino

laguna del diamanteJPG La majestuosa Laguna del Diamante. Foto: Gobierno de Mendoza

Conciencia ambiental desde el sur mendocino

Más allá del valor estético, la emisión postal tiene un trasfondo claro: promover la conservación y generar conciencia ambiental sobre estos ecosistemas clave para la biodiversidad, que resguardan la flora y fauna autóctona de cada ecorregión.

En ese marco, la Laguna del Diamante reluce con características únicas. Ubicada en el departamento de San Carlos, a 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, este espejo de agua es un área natural protegida enclavada en la ecorregión Altoandina. Situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar y recostada justo al pie del imponente volcán Maipo, la laguna ofrece un paisaje único donde conviven formaciones volcánicas, vegas y aguas de un azul cristalino.

A nivel geológico y ecológico, se trata de un ecosistema fascinante:

Origen y profundidad: es un espejo de agua de origen volcánico que alcanza unos 70 metros de profundidad.

es un espejo de agua de origen volcánico que alcanza unos 70 metros de profundidad. Nacimiento de recursos: se alimenta exclusivamente de los deshielos de las altas cumbres, dando origen al río Diamante, un recurso vital para el oasis sur de la provincia.

se alimenta exclusivamente de los deshielos de las altas cumbres, dando origen al río Diamante, un recurso vital para el oasis sur de la provincia. Biodiversidad y turismo: es el hábitat natural de manadas de guanacos y numerosas especies de aves. Además, es un imán turístico para mendocinos y viajeros que buscan realizar pesca deportiva, andinismo en el volcán Maipo o acampe en las zonas especialmente habilitadas.

gabreila testa con laguna del diamante selllo postal La directora del Emetur, Gabriela Testa, muestra el nuevo sello postal. Foto: Gobierno de Mendoza

¿Cómo conseguir los nuevos sellos?

Para quienes quieran coleccionarlos o utilizarlos en sus envíos, el Correo Argentino informó que las piezas ya se encuentran disponibles. Se pueden adquirir en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en las diferentes sucursales filatélicas distribuidas en todo el país y de forma online a través de su E-Tienda Filatélica oficial.

Con este lanzamiento, el organismo intergubernamental UPAEP -fundado en 1911 y compuesto por 29 países miembros- vuelve a poner la lupa sobre los tesoros naturales de la región, llevando un paisaje de la impactante cordillera mendocina a cartas y colecciones de todo el mundo.