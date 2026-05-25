Mendoza vuelve a ser protagonista a nivel internacional a través de su imponente geografía. El Correo Argentino lanzó de manera oficial la nueva emisión postal denominada “UPAEP-Lagos & Lagunas”, propuesta que rinde homenaje a dos de los espejos de agua más emblemáticos e impactantes de la Argentina.
La Laguna del Diamante ya tiene su propio sello postal oficial del Correo Argentino
El Correo Argentino presentó una nueva colección filatélica que rinde homenaje a los paisajes más impactantes del país. La joya natural de San Carlos comparte la edición junto al lago Nahuel Huapi
La gran noticia para la provincia es que la Laguna del Diamante ocupa un lugar central en esta edición especial, compartiendo la colección con el icónico lago Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén).
Esta iniciativa forma parte de la temática anual impulsada por la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP). Los nuevos sellos no sólo se destacan por su importancia institucional, sino también por su valor artístico: ambas piezas postales incluyen el logo del organismo y delicados detalles impresos en tinta plateada, lo que resalta su diseño y las convierte en verdaderas piezas de colección para los amantes de la filatelia.
Conciencia ambiental desde el sur mendocino
Más allá del valor estético, la emisión postal tiene un trasfondo claro: promover la conservación y generar conciencia ambiental sobre estos ecosistemas clave para la biodiversidad, que resguardan la flora y fauna autóctona de cada ecorregión.
En ese marco, la Laguna del Diamante reluce con características únicas. Ubicada en el departamento de San Carlos, a 220 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, este espejo de agua es un área natural protegida enclavada en la ecorregión Altoandina. Situada a 3.250 metros sobre el nivel del mar y recostada justo al pie del imponente volcán Maipo, la laguna ofrece un paisaje único donde conviven formaciones volcánicas, vegas y aguas de un azul cristalino.
A nivel geológico y ecológico, se trata de un ecosistema fascinante:
- Origen y profundidad: es un espejo de agua de origen volcánico que alcanza unos 70 metros de profundidad.
- Nacimiento de recursos: se alimenta exclusivamente de los deshielos de las altas cumbres, dando origen al río Diamante, un recurso vital para el oasis sur de la provincia.
- Biodiversidad y turismo: es el hábitat natural de manadas de guanacos y numerosas especies de aves. Además, es un imán turístico para mendocinos y viajeros que buscan realizar pesca deportiva, andinismo en el volcán Maipo o acampe en las zonas especialmente habilitadas.
¿Cómo conseguir los nuevos sellos?
Para quienes quieran coleccionarlos o utilizarlos en sus envíos, el Correo Argentino informó que las piezas ya se encuentran disponibles. Se pueden adquirir en la Tienda Filatélica del Palacio Libertad, en las diferentes sucursales filatélicas distribuidas en todo el país y de forma online a través de su E-Tienda Filatélica oficial.
Con este lanzamiento, el organismo intergubernamental UPAEP -fundado en 1911 y compuesto por 29 países miembros- vuelve a poner la lupa sobre los tesoros naturales de la región, llevando un paisaje de la impactante cordillera mendocina a cartas y colecciones de todo el mundo.