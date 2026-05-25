Tenía 9 años y su vida se apagó para siempre tras un accidente: se metió con su bicicleta donde no debía

Accidente y muerte en la Panamericana

De acuerdo con las primeras reconstrucciones de los investigadores, el niño se encontraba circulando en bicicleta junto a un grupo de amigos por la calle colectora. Por causas que aún son materia de peritaje, el nene habría perdido el control del rodado -o se desvió accidentalmente-, ingresando de forma intempestiva a la cinta asfáltica principal de la autopista.

En ese instante, fue embestido por un auto que transitaba por la zona y cuyo conductor no logró realizar una maniobra de esquive a tiempo.

Intervención de emergencia: tras el aviso al 911, arribaron los servicios médicos al lugar, pero solo pudieron constatar el deceso del niño en el acto producto de la gravedad del impacto.

en el acto producto de la gravedad del impacto. Situación del conductor: fuentes que investigan el caso confirmaron que el automovilista involucrado en el accidente fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia mientras se instruye la causa.

fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia mientras se instruye la causa. Demoras en el tránsito: el accidente generó un fuerte operativo policial y de seguridad vial. Personal de la concesionaria mantuvo la calzada con carriles reducidos durante al menos dos horas, provocando importantes demoras.

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La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno descentralizada de Pilar, que analizó las cámaras de seguridad para terminar de establecer la dinámica exacta de esta lamentable tragedia.