Un accidente con un aparatoso vuelco se produjo este lunes por la mañana en calle Pedro Molina de Guaymallén, a la altura de Bolivia, entre Venezuela y Ecuador.
Una camioneta volcó y giró durante 100 metros tras un accidente en calle Pedro Molina de Guaymallén
El conductor de una camioneta Hilux impactó desde atrás a una Amarok y volcó. Ambos conductores del accidente estaban borrachos
Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Hilux venía por Pedro Molina en dirección al este a una gran velocidad, e impactó desde atrás a otra camioneta, una Volkswagen Amarok, que iba en la misma dirección. Ambos conductores habrían estado borrachos.
El accidente hizo que el rodado que venía desde atrás comenzara a volcar y girar, desplazándose unos 100 metros, tal como puede verse en este video que compartió el periodista Matías Pascualetti (radio Nihuil).
Accidente en Guaymallén: los dos conductores estaban ebrios
De acuerdo con el reporte desde el lugar, los conductores estarían fuera de peligro, aunque fue una casualidad que las personas que esperaban el colectivo en una parada cercana no sufrieran lesiones.
Al realizarse tests de alcoholemia, se comprobó que el conductor de la Hilux tenía 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre, en tanto que el de la Amarok tenía 1,61.
Se conjetura que el hombre que conducía la Hilux puede haberse quedado dormido. De otro modo no se explica la extraña mecánica del accidente y la velocidad casi suicida con la que, de acuerdo a testigos, circulaba.