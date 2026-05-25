Una camioneta volcó y giró durante 100 metros tras un accidente en calle Pedro Molina de Guaymallén

Embed - Impactante accidente entre dos camionetas en Guaymallén

Accidente en Guaymallén: los dos conductores estaban ebrios

De acuerdo con el reporte desde el lugar, los conductores estarían fuera de peligro, aunque fue una casualidad que las personas que esperaban el colectivo en una parada cercana no sufrieran lesiones.

Al realizarse tests de alcoholemia, se comprobó que el conductor de la Hilux tenía 1,53 gramos de alcohol por litro de sangre, en tanto que el de la Amarok tenía 1,61.

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Se conjetura que el hombre que conducía la Hilux puede haberse quedado dormido. De otro modo no se explica la extraña mecánica del accidente y la velocidad casi suicida con la que, de acuerdo a testigos, circulaba.