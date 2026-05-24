Conductor atropelló a un joven en Guaymallén y se fugó

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se hizo presente en el sitio para asistir al herido. Los profesionales médicos diagnosticaron un "trauma moderado de miembro en la pierna derecha", por lo que se dispuso su traslado al Hospital Central, donde quedó internado.

auto volcado El Volkswagen Gol quedó con las ruedas para arriba. Foto: Ministerio de Seguridad

Volcó un borracho

Un conductor volcó sobre el Acceso Este y dio positivo en el test de alcoholemia. Poco antes de las 9, en Acceso Este y Medina, de Maipú, un hombre domiciliado en San Martín, protagonizó un accidente de tránsito.

A bordo de una Volkswagen Gol, circulaba de oeste a este y a 300 metros del puente Medina, perdió el dominio del vehículo y volcó sobre el costado sur de la calzada.

El dosaje de alcohol en sangre le dio 0,97. El individuo no sufrió lesiones importantes y rechazó ser asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado.

Borracho al volante cayó a un zanjón

En calle Severo del Castillo, llegando a la Rotonda Salcedo, Guaymallén se produjo un accidente de tránsito.

Un conductor de 46 años, cayó a un canal con su Ford Fiesta. Fue en Severo del Castillo, cerca de la Rotonda Salcedo.

El hombre manifestó que no observó la curva y colisionó con un poste de luz, por lo que quedó en la orilla del canal con las cuatro ruedas del vehículo con dirección al Este.

El control de alcohol le dio 1,76 gramos de alcohol por litro de sangre

Le robaron un celular

A las 2.10 de este domingo, en Tirssao y Rópolo, de Guaymallén, se produjo un asalto. Un joven de 19 años ,que se dedica a la compra venta de celulares, denunció que a través de una conocida red social pactó la venta de uno de los aparatos

Al llegar al lugar indicado aparecieron dos sujetos, y uno de ellos, bajo amenazas con arma de fuego le sustrajo el celular para luego darse a la fuga.