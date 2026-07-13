Un conductor atropelló y abandonó a un motociclista: lo detuvieron porque su auto lo delató

La investigación y el seguimiento por cámaras

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, liderada por María Paula Asaro, quien ordenó una exhaustiva investigación para identificar y capturar al responsable.

El análisis de las cámaras de seguridad fue clave. Las imágenes revelaron el momento exacto en que el conductor del Gol embiste a la moto por detrás, dejando a la víctima tendida en el asfalto y emprendiendo la huida hacia Avellaneda por una de las bajadas del puente.

La División Investigaciones Comunales (DIC) 4 logró rastrear la ubicación del sospechoso mediante el seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y de circuitos privados.

Allanamiento, secuestro del auto y detención

Con la información recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó el allanamiento del domicilio del imputado en Avellaneda. El procedimiento contó con la colaboración de la DDI de Avellaneda de la Policía Bonaerense.

Durante el operativo, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol involucrado en el accidente estacionado en el edificio donde reside el acusado. El vehículo presentaba daños evidentes en el capot, producto del violento impacto.

El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia en una causa caratulada como "homicidio culposo", agravado por el abandono de persona. El automóvil, por su parte, fue secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes.