Un hombre fue detenido en la localidad de Avellaneda, acusado de haber atropellado y causado la muerte de un motociclista en el Puente Pueyrredón, para luego darse a la fuga dejándolo abandonado.
Un conductor atropelló y abandonó a un motociclista: lo detuvieron porque su auto lo delató
Un hombre fue arrestado en Avellaneda tras ser identificado por las cámaras de seguridad. Había embestido por detrás a la víctima y escapado del lugar. El vehículo, que pertenece a una empresa constructora, fue hallado con daños en el capot.
El trágico suceso tuvo lugar el pasado 21 de junio, en la mano que va hacia la provincia de Buenos Aires. Según la investigación, el ahora detenido conducía un Volkswagen Gol gris, propiedad de la empresa constructora donde trabaja, cuando impactó por detrás a un motociclista de 41 años que circulaba en una Corven Triax 250.
Tras el choque, efectivos de la Comisaría Vecinal 4D de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y solicitaron asistencia al SAME. Los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del motociclista debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La investigación y el seguimiento por cámaras
El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, liderada por María Paula Asaro, quien ordenó una exhaustiva investigación para identificar y capturar al responsable.
El análisis de las cámaras de seguridad fue clave. Las imágenes revelaron el momento exacto en que el conductor del Gol embiste a la moto por detrás, dejando a la víctima tendida en el asfalto y emprendiendo la huida hacia Avellaneda por una de las bajadas del puente.
La División Investigaciones Comunales (DIC) 4 logró rastrear la ubicación del sospechoso mediante el seguimiento de las cámaras del Anillo Digital y de circuitos privados.
Allanamiento, secuestro del auto y detención
Con la información recabada, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4, a cargo de Martín Yadarola, ordenó el allanamiento del domicilio del imputado en Avellaneda. El procedimiento contó con la colaboración de la DDI de Avellaneda de la Policía Bonaerense.
Durante el operativo, los efectivos encontraron el Volkswagen Gol involucrado en el accidente estacionado en el edificio donde reside el acusado. El vehículo presentaba daños evidentes en el capot, producto del violento impacto.
El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia en una causa caratulada como "homicidio culposo", agravado por el abandono de persona. El automóvil, por su parte, fue secuestrado para ser sometido a las pericias correspondientes.