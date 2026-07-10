La muerte de un colectivero, ocurrida el lunes pasado tras un accidente vial en Guaymallén, generó un fuerte pedido de Justicia por parte de sus familiares. El hombre de 46 años circulaba en su moto cuando fue chocado frontalmente por un auto.
Reclamo de Justicia por un colectivero que murió en un accidente: "No se merecia terminar así"
El hombre de 46 años murió cuando manejaba su moto y fue impactado de frente por un auto en un accidente ocurrido el lunes pasado
El accidente ocurrió cerca del mediodía del lunes pasado, cuando Jorge Manuel Sosa circulaba en su moto por carril Mathus Hoyos. Se dirigía al control de la línea de colectivos donde trabajaba desde hace años como chofer.
En ese momento, un Renault Clio que circulaba por la misma arteria en sentido contrario se cruzo de carril y lo impactó de lleno frontalmente. El motociclista salió expulsado y cayó al asfalto, sufriendo graves heridas que terminaron con su vida minutos después.
El pedido de Justicia tras el accidente
Tras el accidente vial, en las redes sociales se replicaron publicaciones de familiares y colegas de Manuel Sosa recordándolo y también reclamando Justicia, apuntando justamente contra la mujer que conducía el auto.
La hermana del motociclista aseguró que la mujer "atropelló y mató a mi hermano cuando se iba a trabajar. Él no le hacia daño a nadie, era una persona excelente. Su hija lo esperaba en su casa y esta asesina nos arruinó para siempre". "Solo pedimos eso por favor, que se haga Justicia. Manu no se merecía terminar así. Juro por mi vida que vas a pagar todo el daño que nos estas haciendo", agregó.
En tanto que un colega del colectivero posteó: "Se van a extrañar esos mates súper dulces. Esas charlas interminables y carcajadas incontenibles. Esa coquita en el verano entre los compañeros. La forma en la que nos hablabas del amor de tu vida y te brillaban los ojitos cuando nos contabas como crecía cada día tu bella hija".
La Unidad Fiscal de Tránsito se encuentra investigando las circunstancias que causaron el accidente y la mujer implicada ya se encuentra identificada en el expediente.