Reclamo de Justicia por un colectivero que murió en un accidente: "No se merecia terminar así"

El colectivero que fue víctima del accidente en Guaymallén.

El pedido de Justicia tras el accidente

Tras el accidente vial, en las redes sociales se replicaron publicaciones de familiares y colegas de Manuel Sosa recordándolo y también reclamando Justicia, apuntando justamente contra la mujer que conducía el auto.

La hermana del motociclista aseguró que la mujer "atropelló y mató a mi hermano cuando se iba a trabajar. Él no le hacia daño a nadie, era una persona excelente. Su hija lo esperaba en su casa y esta asesina nos arruinó para siempre". "Solo pedimos eso por favor, que se haga Justicia. Manu no se merecía terminar así. Juro por mi vida que vas a pagar todo el daño que nos estas haciendo", agregó.

En tanto que un colega del colectivero posteó: "Se van a extrañar esos mates súper dulces. Esas charlas interminables y carcajadas incontenibles. Esa coquita en el verano entre los compañeros. La forma en la que nos hablabas del amor de tu vida y te brillaban los ojitos cuando nos contabas como crecía cada día tu bella hija".

La Unidad Fiscal de Tránsito se encuentra investigando las circunstancias que causaron el accidente y la mujer implicada ya se encuentra identificada en el expediente.