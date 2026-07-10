Se viene un fuerte temporal en alta montaña y la nieve volverá a beneficiar a Mendoza

El viernes 17 será la jornada más intensa del temporal por lo que hay un alerta naranja vigente. Meteored pronosticó otros 63 centímetros de nieve y ráfagas de viento de hasta 87 kilómetros por hora.

El sábado 18 continuará el buen tiempo con probabilidad de nevadas y otros 28 centímetros de acumulación. En tanto, el viento seguirá siendo protagonista con ráfagas de hasta 67 kilómetros por hora.

Hacia el domingo 19 las precipitaciones comenzarán a perder intensidad, con unos 7,3 centímetros de nieve previstos, aunque llegará un marcado descenso de la temperatura, que podría alcanzar una mínima de -17°C.

Para el lunes 20 aún se espera nevadas con una acumulación cercana a los 1,7 centímetros, mientras que el frío se intensificará hasta los -22°C.

Un "río atmosférico" es lo que provocará las nevadas

El temporal no afectará únicamente a Mendoza, según Meteored, el avance de un "río atmosférico" desde el Océano Pacífico generará condiciones de inestabilidad, lluvias y fuertes nevadas en gran parte de la región de Cuyo y la Patagonia durante el fin de semana largo.

Las nevadas vendrían por un "río atmosférico".

Un río atmosférico es un largo y estrecho corredor en la atmósfera que transporta cantidades masivas de vapor de agua desde las regiones tropicales hacia las latitudes medias.

Neuquén será una de las provincias más comprometidas, con alerta naranja en la cordillera del centro y norte por precipitaciones de entre 30 y 60 milímetros, que en las zonas más elevadas caerán en forma de nieve y lluvia. En el resto del territorio rige una alerta amarilla por lluvias persistentes.

En Río Negro, luego de permanecer bajo alerta roja por intensas precipitaciones, continúan vigentes las advertencias por nevadas. Para el viernes se espera lluvia persistente y nieve en sectores altos, mientras que en los últimos días el fenómeno ya alcanzó tanto la cordillera como zonas de menor altitud.

Chubut también permanece bajo alertas amarilla y naranja por nevadas. Al igual que ocurrió en Río Negro, las precipitaciones níveas no solo se registraron en la cordillera, sino también en áreas bajas de la provincia.