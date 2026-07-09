Lámpara de sal: en qué parte de la casa ubicarla para atraer la abundancia en julio

Quizá el nombre es difícil de distinguir, pero seguramente has visto ese tipo de lámparas. Específicamente la de sal, de color rosado, esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y a dónde debe ubicarse en julio para que haga efecto.

En qué parte de la casa ubicar la lámpara de sal para atraer la abundancia en julio

En julio la lámpara de sal debe ubicarse en la entrada principal de la casa.

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal, por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético en julio debe aprovecharse usándolo en los lugares que la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son los espacios beneficiados este mes.