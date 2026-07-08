Chau humedad dañina de la casa: cómo evitar que la condensación y el moho se apoderen de tus ventanas

Con el paso del tiempo, la formación de moho y las manchas pasan a ser un problema de la casa, que por suerte se puede solucionar con varios consejos prácticos.

Cómo evitar la humedad dañina de las ventanas de la casa

La humedad casi siempre está presente cuando la temperatura del exterior es baja y la del interior de la casa, es más alta por la calefacción.

Para evitar la condensación y formación de moho, nos mejores trucos caseros para emplear, son:

Ventilar los ambientes: abrir las ventanas de 10 a 15 minutos por la mañana para renovar el aire sin perder excesivo calor.

de 10 a 15 minutos por la mañana para renovar el aire sin perder excesivo calor. Usar extractores: encender la campana extractora de la cocina y el extractor del baño, si hay, mientras te duchas. No abras las puertas de estas habitaciones para que el vapor no se disperse por la casa .

. Controla la temperatura: mantener una temperatura interior estable y confortable. Los contrastes bruscos favorecen la condensación.

Qué hacer para sacar el moho de las ventanas de la casa

Si el moho ya está instalado en los marcos de las ventanas y las manchas oscuras se ven bastante feas, limpiarlas con un paño húmedo solo quitará la mancha superficialmente, pero dejará vivas las esporas, que volverán a crecer.

Lo mejor es aplica un producto específico: utiliza un producto con base biocida o una solución de agua con cloro. Dejar que la preparación penetre en las juntas y huecos.

Dejar secar la zona libre de hongos y aplicar algún producto antihumedad.