Cómo poner un tornillo en la pared de la casa con un fácil paso a paso

Colocar un tornillo en la pared de la casa puede llegar a hacer una tarea muy difícil para cualquiera. Y para que no sea un obstáculo para el que necesita hacerlo, es un buen consejo seguir este paso a paso, que es fácil de emplearlo y que puede llegar a solucionar una refacción que se hace en el hogar.
En la casa se pueden hacer todo tipo de arreglos, que van desde reparar una estantería o colocar un mueble.
También es muy necesario saber cómo colocar un tornillo en la pared si se quiere decorar algo. Para colgar un cuadro, una cortina o cualquier adorno, es necesario conocer el fácil paso a paso para hacerlo.
Cómo colocar un tornillo en la pared de casa
- Para poner un tornillo en la pared, es necesario saber cuál es el propósito. Por ejemplo, si se quiere colgar un cuadro, no debe ser un tornillo muy grande ya que, por lo general, un cuadro estándar no es muy pesado.
- No es lo mismo si se quiere colgar de la pared de la casa un mueble, donde se optará por un tornillo más resistente.
- En ambos casos es necesario contar con una máquina de agujerear, ya sea para perforar una pared de ladrillo, madera o metal.
- En los tres casos se utiliza una mecha especialmente diseñada para cada superficie.
- El espesor del agujero estará supeditada al tornillo que se quiere utilizar, que además debe coincidir con un taco fisher de plástico, que irá dentro del agujero.
- Una vez hecho el agujero, se coloca el taco fisher y luego el tornillo de la misma medida. Atornillar con un destornillador con punta plana o del estilo Philips (con la cabeza en cruz), como así lo requiera tornillo.
Cómo elegir un tornillo para la pared de la casa
Para colgar objetos en una pared de la casa, las medidas estándar más utilizadas son los tornillos de 4 mm a 6 mm de diámetro y de 30 mm a 50 mm de largo, combinados siempre con un taco o tarugo de expansión.